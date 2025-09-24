Đưa Tây Ninh trở thành “điểm hẹn mới” trên bản đồ du lịch Việt Nam

Tây Ninh đang hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Nam Bộ nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên phong phú, văn hóa tâm linh đặc sắc và vị trí kết nối chiến lược với Thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia và các tỉnh lân cận.

Những tiềm năng ấy không chỉ tạo nên sức hút riêng cho du lịch, mà còn mở ra dư địa lớn để phát triển dịch vụ đi cùng. Trong đó, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng lưu trú được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp du lịch Tây Ninh bứt phá và nâng tầm sức hấp dẫn.

Tăng tốc đầu tư hạ tầng lưu trú

Sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan và văn hóa tâm linh, Tây Ninh đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Từ quần thể núi Bà Đen hùng vĩ được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” với hệ thống chùa linh thiêng, đến hồ Dầu Tiếng thơ mộng hay Tòa thánh Cao Đài uy nghiêm, mỗi địa danh đều mang dấu ấn riêng, tạo sức hút đặc biệt cho du khách. Để khai thác hiệu quả những giá trị này và nâng tầm thương hiệu điểm đến, tỉnh xác định chiến lược tăng tốc đầu tư hạ tầng lưu trú như một hướng đi then chốt.

Du khách tham quan Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Thời gian qua, tại Tây Ninh, nhiều cơ sở lưu trú quy mô và chất lượng cao đã góp phần nâng tầm diện mạo du lịch. Tiêu biểu là khách sạn Vinpearl Tây Ninh đạt chuẩn 5 sao hiện đại ngay trung tâm phường Tân Ninh, thuận tiện kết nối đến các điểm du lịch nổi tiếng. Đây được xem là biểu tượng mới của dịch vụ lưu trú cao cấp tại địa phương, nơi thường xuyên tổ chức hội nghị, sự kiện văn hóa, kinh tế quan trọng.

Ngoài ra, các khách sạn Victory, Sunrise cùng nhiều khách sạn tầm trung cũng để lại dấu ấn với dịch vụ ổn định, vị trí thuận tiện cho khách đi công tác hoặc du lịch ngắn ngày. Bên cạnh đó, nhiều homestay, farmstay được xây dựng tại vùng ven núi Bà Đen hoặc ven hồ Dầu Tiếng đáp ứng nhu cầu của du khách trẻ yêu thích trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa. Dù quy mô không lớn nhưng những mô hình này mang lại sự mới mẻ, gần gũi, giúp du khách hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân Tây Ninh.

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 966 cơ sở lưu trú du lịch; trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 3 sao và 17 khách sạn 2 sao... Tuy nhiên, so với tiềm năng cũng như lượng khách ngày càng tăng, con số này vẫn còn khá khiêm tốn. Những năm gần đây, Tây Ninh đã đón trên 5 triệu lượt du khách mỗi năm, đặc biệt vào mùa lễ hội núi Bà Đen, Đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung Tòa Thánh Cao Đài, các giải thể thao quy mô lớn.

Ông Trần Anh Minh cho biết, tỉnh định hướng kêu gọi các nhà đầu tư phát triển khách sạn, resort cao cấp gắn với bản sắc địa phương; đồng thời khuyến khích mô hình lưu trú xanh, thân thiện môi trường nhằm tạo dấu ấn riêng cho du lịch Tây Ninh, góp phần nâng tầm vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

Một trong những dự án mới tiêu biểu hiện nay là khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn Tây Ninh do Công ty Cổ phần MHD Hòa Bình triển khai tại phường Tân Ninh. Theo ông Trần Văn Ơn, Giám đốc Dự án, công trình được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa tĩnh lặng thiên nhiên, chiều sâu văn hóa tâm linh và nhịp sống của con người Tây Ninh. Khách sạn hứa hẹn tạo nên một không gian vừa mang tính bản địa, vừa hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án có quy mô 24 tầng, bao gồm không gian đa năng, trung tâm hội nghị, khu thương mại, nhà hàng, khu cộng đồng và hệ thống phòng khách sạn đạt chuẩn 4 sao. Đây được xem là công trình trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo trung tâm thành phố Tây Ninh; đồng thời mở rộng không gian lưu trú phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, đây là dự án quan trọng, tạo dấu ấn cho tỉnh. Trong tương lai, phường Tân Ninh sẽ trở thành một trong những khu vực trọng điểm phát triển đô thị và du lịch. Tỉnh đã đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục, phối hợp với các sở, ngành để dự án triển khai đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng sẽ hoàn thành việc thẩm định, cấp phép trong tháng 12/2025 để dự án sớm được khởi công.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Điểm nhấn cho diện mạo mới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thời gian tới, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp với các địa phương trong vùng để phát triển sản phẩm gắn với lợi thế đặc trưng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát, hoàn thiện cơ sở lưu trú phục vụ du lịch nông thôn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đồng thời, địa phương chú trọng kết nối các điểm du lịch nông thôn với những tuyến trọng điểm, góp phần hình thành mạng lưới du lịch bền vững, gia tăng sức hút cho toàn vùng.

Song song với những dự án lớn, Tây Ninh chú trọng phát triển mô hình lưu trú xanh, du lịch cộng đồng. Một số homestay ven hồ Dầu Tiếng đã áp dụng năng lượng tái tạo, tái chế chất thải kết hợp hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế. Đây là xu hướng phù hợp với thị hiếu du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và tôn trọng bản sắc địa phương.

Để giữ chân du khách lâu hơn và gia tăng chi tiêu, việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú hiện đại, đa dạng và tiện nghi gắn liền với trải nghiệm bản địa không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thúc đẩy du lịch bền vững, góp phần đưa Tây Ninh trở thành “điểm hẹn mới” trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với sự đồng hành của chính quyền, quyết tâm của doanh nghiệp và xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của ngành Du lịch, Tây Ninh hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào một diện mạo mới, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ngành đã phối hợp, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh đăng ký tham gia thực hiện đúng các tiêu chí Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Đến nay, 20 đơn vị trong Hiệp hội đã hưởng ứng, cam kết thực hiện trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, mua sắm phục vụ du khách, dịch vụ lữ hành và cơ sở lưu trú./.

