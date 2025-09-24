Tây Ninh hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và quốc tế

Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đã và đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ.

Đây được xem là một trong những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành hành lang kết nối kinh tế liên vùng và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm giao thương mới của vùng Nam Bộ.

Trong bức tranh hạ tầng giao thông Tây Ninh, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được coi là điểm nhấn quan trọng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong đó, đoạn đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh tuy chỉ dài chưa đầy 7 km nhưng lại có vai trò đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển và kết nối đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực, kết nối các khu, cụm công nghiệp trên đại bàn với hệ thống cảng biển.

Ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh) cho biết Tây Ninh được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 (đầu tư xây dựng) và dự án thành phần 8 (giải phóng mặt bằng) đoạn qua địa phận tỉnh.

Sau thời gian khẩn trương triển khai, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, tiến độ xây dựng đạt hơn 82% giá trị hợp đồng.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công những hạng mục chính nhằm phấn đấu thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10/2025 và hoàn thành dự án trong năm 2026. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10/2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, Vành đai 3 không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra một tuyến hành lang phát triển mới, giúp Tây Ninh mở rộng kết nối hàng hóa, dịch vụ và và thu hút đầu tư.

Song song với đó, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài được coi là “huyết mạch” giao thông xuyên biên giới, được ví là cầu nối giữa trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước với khu vực biên giới đầy tiềm năng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và Campuchia.

Tuyến cao tốc này không chỉ góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 22 vốn đã quá tải, mà còn mở ra một không gian phát triển rộng lớn cho Tây Ninh.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2024, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài gần 51km (đoạn qua Tây Ninh dài 26,3km) với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp.

Dự án được chia làm 4 dự án thành phần, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư dự án thành phần 4 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã của tỉnh Tây Ninh cũ phê duyệt, dự án có 2.250 hộ dân bị ảnh hưởng với số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 3.050 tỷ đồng.

Đến nay, đơn vị chuyên môn của tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho gần 1.600 hộ dân với tổng số tiền hơn 2.200 tỷ đồng. Song song đó, 3 khu tái định cư phục vụ cho dự án cũng đang được gấp rút triển khai xây dựng để bố trí hơn 800 lô nền cho người dân.

Quốc lộ 22 sẽ giảm tải giao thông khi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đi vào hoạt động. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Các đơn vị đang tiếp tục triển khai chi trả tiền đền bù cho người dân, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 12/2025 để triển khai thi công xây dựng.

Ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết song song với những dự án trọng điểm quốc gia nói trên, tỉnh Tây Ninh đang tập trung thực hiện hàng loạt các dự án trọng điểm như: đường tỉnh ĐT.823D, ĐT.830E; đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789; đường Trường Chinh.

Các dự án đang được tập trung thực hiện với tiến độ khá tốt, trong đó ĐT.823D là dự án giao thông trọng điểm đang được địa phương khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trong tương lai, dự án này sẽ là trục động lực kết nối trực tiếp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua dự án Trục mở mới Tây Bắc (đang được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục để triển khai).

Cùng với đó, Tây Ninh phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hình thành vòng kết nối đa tầng giữa các tỉnh Nam Bộ.

Đây là trục chiến lược giúp Tây Ninh trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các dự án này không chỉ góp phần nâng cấp diện mạo giao thông của tỉnh mà còn giúp kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Từ đó, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, cũng tạo thêm động lực để thu hút nhà đầu tư mới, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại-dịch vụ tại địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, đội ngũ lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành trong tỉnh luôn nhất quán quan điểm “Lộ thông thì tài thông”, hạ tầng đi trước dẫn dắt sự phát triển. Vì vậy, tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực để phát triển giao thông, coi đây là nền tảng tạo ra sự bứt phá trong thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Nhờ đó, hạ tầng giao thông những năm gần đây của Tây Ninh liên tục được đầu tư hoàn thiện, góp phần đưa địa phương trở thành điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư.

Trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh dự kiến bố trí khoảng 35.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông, tập trung vào các tuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đồng thời liên thông giữa hai khu vực của tỉnh sau sáp nhập (Long An cũ và Tây Ninh cũ).

Đáng chú ý, Tây Ninh định hướng nhiều tuyến đường quy hoạch với quy mô tối thiểu 10 làn xe. Ở giai đoạn đầu, có thể xây dựng 4-6 làn, sau đó mở rộng dần để đáp ứng nhu cầu. Đây là bước thay đổi lớn về tư duy quy hoạch, nhằm khắc phục tình trạng “đường vừa làm xong đã quá tải.”

“Việc quy hoạch giao thông phải phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài. Chỉ khi giao thông rộng mở, Tây Ninh mới thật sự trở thành trung tâm giao thương của khu vực” - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh./.

