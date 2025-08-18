Bamboo Airways chính thức khai thác tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Từ ngày 18/8, Bamboo Airways chính thức đưa vào khai thác các chuyến bay thương mại tại Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế của hãng hàng không tư nhân Việt Nam mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống cảng hàng không vốn đang quá tải tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất – công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành hàng không Việt Nam – nay chính thức đón tiếp hành khách của Bamboo Airways. Với công suất thiết kế lên tới 20 triệu khách/năm, nhà ga mới được trang bị hệ thống check-in tự động, cổng an ninh thông minh và khu vực thương mại rộng rãi, hứa hẹn mang lại trải nghiệm bay thoải mái, tiện nghi hơn cho hành khách.

Ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways chia sẻ: "Việc khai thác tại T3 là bước đi chiến lược, giúp chúng tôi tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng thời giảm áp lực cho các nhà ga hiện hữu. Đây cũng là cam kết của Bamboo Airways trong việc đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không nước nhà".

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất với cơ sở vật chất hiện đại, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành hàng không Việt Nam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Cùng với việc chuyển sang khai thác tại T3, Bamboo Airways công bố kế hoạch tăng tần suất các đường bay trọng điểm như Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chặng quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Hãng kỳ vọng sẽ phục vụ thêm 2 triệu khách/năm nhờ năng lực khai thác vượt trội từ nhà ga mới.

Việc Bamboo Airways chuyển sang T3 được kỳ vọng giảm 30% lượng khách cho T1 và T2 – vốn thường xuyên quá tải trong giờ cao điểm. Đây là bước đi quan trọng để Tân Sơn Nhất từng bước hoàn thiện mục tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện không chỉ là cột mốc với riêng hãng mà còn mở ra chương mới cho ngành hàng không Việt Nam khi các hãng nội địa dần chủ động tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện đại. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho du lịch và kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.

Với lợi thế từ nhà ga mới, Bamboo Airways đang trên đà củng cố vị thế trong cuộc đua thị phần cùng Vietnam Airlines và Vietjet Air, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ để hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao./.