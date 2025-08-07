Cần Thơ: Xuất hiện clip cô bé 15 tuổi bị nhóm phụ nữ lớn tuổi đánh hội đồng

Đại diện lãnh đạo xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết đang chỉ đạo công an vào cuộc, khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc một nhóm phụ nữ đánh hội đồng 1 cô bé trên địa bàn xã.

Theo người nhà nạn nhân, người bị đánh năm nay 15 tuổi, nguyên nhân do xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói giữa cô bé với nhóm người này.

Theo Công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết ngay khi biết được thông tin, Công an xã Trần Đề đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Trước mắt đã đưa cô bé này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe./.