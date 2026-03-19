Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn ghi nhận số câu hỏi tăng gấp 7 lần

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm nay ghi nhận gần 72.000 câu hỏi từ đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước, tăng gấp 7 lần so với năm 2025.

Diễn đàn được Trung ương Đoàn tổ chức chiều nay, 19/3, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ban tổ chức cho biết đã ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức và tương tác với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp phân loại, tổng hợp và hỗ trợ xử lý số lượng lớn câu hỏi gửi về diễn đàn. Các câu hỏi được tiếp nhận và trả lời trước, trong và sau diễn đàn thông qua hệ thống trực tuyến và email cá nhân, bảo đảm mọi ý kiến đều được phản hồi.

Diễn đàn năm nay thu hút hơn 1 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước tham gia tại 16.071 điểm cầu, được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Chương trình được phát sóng trên Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn và nhiều nền tảng số, tạo điều kiện để thanh niên theo dõi và tương tác rộng rãi.

Diễn đàn năm nay mang chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đồng thời gắn với thời điểm thanh niên cả nước tham gia các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031.

Diễn đàn diễn ra với phương pháp trao đổi, đi thẳng vào vấn đề với các giải pháp nhằm giải đáp trăn trở của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Nội dung đối thoại tập trung vào ba nhóm vấn đề chính gồm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Các nội dung này gắn với việc triển khai các nghị quyết của Đảng và định hướng công tác Đoàn trong năm 2026.

Bên cạnh việc giải đáp thắc mắc, diễn đàn còn tạo điều kiện để cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên trực tiếp chia sẻ và đề xuất sáng kiến, giải pháp. Qua đó góp phần đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể của diễn đàn, giúp tổ chức Đoàn ngày càng gần gũi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Là hoạt động thường niên trong Tháng Thanh niên, diễn đàn tiếp tục là kênh đối thoại giữa lãnh đạo Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đây là dịp để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, sáng kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời giúp tổ chức Đoàn định hướng hoạt động và cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến thế hệ trẻ./.

