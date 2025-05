135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đêm nghệ thuật về Bác Hồ tại Venezuela

Trong không gian rực rỡ của Nhà hát Amador Bendayán giữa lòng thủ đô Caracas, tối 23/5 theo giờ địa phương, tức sáng 24/5 theo giờ Việt Nam, giai điệu những bài ca cách mạng vang lên như lời hiệu triệu từ trái tim nhân loại dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã gieo mầm tự do không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho phong trào tiến bộ trên toàn thế giới.



Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ĐSQ cung cấp)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp cùng Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao Venezuela tổ chức đã lay động hàng ngàn trái tim trong khán trường cũng như hàng triệu người xem chương trình được truyền hình trực tiếp tại Venezuela cũng như Mỹ Latinh.



Thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sỹ hàng đầu Venezuela cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Venezuela, đêm nhạc không chỉ của riêng nghệ thuật, mà là của lòng người - nơi cảm xúc và lý tưởng gặp nhau trong những ca khúc mang hơi thở cách mạng và thấm đẫm tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela.



Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo hàng đầu Venezuela, trong đó có Tổng Thanh tra Nhân dân Alfredo Ruiz, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil, Bộ trưởng Lao động Eduardo Piñate, cùng đại diện các bộ ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các phái đoàn ngoại giao sở tại và nhân dân thủ đô Caracas.



Trước khi mở đầu chương trình, toàn thể khán phòng đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một trong những người học trò trung thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil xúc động truyền tải thông điệp của Tổng thống Nicolás Maduro - Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, gửi lời chúc mừng và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh thời gian có thể trôi đi, nhưng tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, tự do và tình đoàn kết quốc tế sẽ luôn là ngọn hải đăng soi sáng con đường của những dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng công lý.



Tiếp lời Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định không chỉ là vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một biểu tượng sống động của tự do, phẩm giá con người và khát vọng hòa bình - những giá trị vĩnh hằng đã vượt khỏi biên giới quốc gia để chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới.



Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ĐSQ cung cấp)

Tình cảm sâu đậm ấy đã được bạn bè quốc tế gửi gắm bằng cách chân thành và cảm động nhất: qua âm nhạc - thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Một trong những minh chứng xúc động nhất là ca khúc bất hủ “The Ballad of Ho Chi Minh” (Bài ca Hồ Chí Minh), do nhạc sỹ người Anh Ewan MacColl sáng tác vào năm 1954 - thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đang đi đến thắng lợi lịch sử tại Điện Biên Phủ.



Không dừng lại ở nước Anh, nhiều bài hát do các nhạc sỹ Mỹ Latinh sáng tác, trong đó đáng chú ý có cố Nghệ sỹ nhân dân Venezuela Ali Primera đã vang vọng đến từng mái nhà tại Caracas, Santiago de Chile đến các quảng trường tại La Habana như lời nhắc nhở rằng: Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ đơn độc trên hành trình tìm kiếm tự do.



Trong lời chia sẻ đầy cảm xúc, bà Sol Primera - phu nhân cố Nghệ sỹ nhân dân Venezuela Ali Primera cho biết "Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi khi nghe những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên. Những giai điệu ấy đã đưa tôi trở về những năm tháng ngọn lửa cách mạng bừng cháy, khi nhân dân Venezuela sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập và phẩm giá con người."



Đặc biệt, 4 người con của bà, trong đó có nghệ sỹ Ali Alejandro - người biểu diễn chính của đêm nhạc, đã có mặt đầy đủ trong khoảnh khắc thiêng liêng của đêm nhạc hôm nay.



Chương trình nghệ thuật đã mang đến những giai điệu bất hủ: “Mãi mãi Hồ Chí Minh” (Inolvidable Ho Chi Minh), “Chân dung Hồ Chí Minh” (La Figura de Ho Chi Minh) và “Người phụ nữ Việt Nam” (La Mujer de Vietnam) - những ca khúc của Ali Primera, người nghệ sỹ Venezuela đã dùng tiếng hát để kết nối hai bờ đại dương, đưa hình ảnh Bác Hồ từ dải đất hình chữ S đến tận trái tim của hàng triệu người dân Nam Mỹ.



Trong khi đó, khán giả cũng lay động với “Quyền được sống trong hòa bình” của Victor Jara (Chile), “The Ballad of Ho Chi Minh” của Ewan MacColl, với lời Tây Ban Nha do Rolando Alarcón chuyển ngữ - những khúc ca quốc tế đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng bất tử trong âm nhạc cách mạng toàn cầu.



Đêm nhạc khép lại trong tiếng hát vang dội của bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Toàn thể khán phòng, từ quan khách, nghệ sỹ cho đến người dân Caracas, đã cùng hòa giọng trong xúc động nghẹn ngào - như thể Bác đang ở giữa họ, tỏa sáng với nụ cười hiền từ và ánh mắt đầy niềm tin vào tương lai nhân loại.



Khi ánh đèn sân khấu của đêm nhạc đặc biệt đã tắt, bà Sol Primera - phu nhân cố Nghệ sỹ nhân dân Venezuela Ali Primera nhấn mạnh với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người không chỉ thuộc về Việt Nam, mà thuộc về cả thế giới. Và từ Caracas đêm nay, một lần nữa nhân dân Venezuela lại thầm nhắn gửi về phương Đông: "Hồ Chủ tịch ơi, chúng con luôn nhớ Bác..."/.

