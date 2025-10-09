Ba Lan cảnh báo làn sóng lừa đảo mới trên ứng dụng WhatsApp

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Lực lượng Phòng thủ Không gian mạng Ba Lan (WOC) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một chiến dịch lừa đảo nhắm vào người dùng WhatsApp thông qua các tài khoản của bạn bè và người thân bị xâm nhập.



Theo thông báo đăng trên trang mạng xã hội X hôm 8/10, các tin tặc đang chiếm quyền kiểm soát các tài khoản WhatsApp và gửi tin nhắn giả mạo từ bạn bè hoặc người thân (từ tài khoản bị xâm nhập), yêu cầu người nhận tham gia bỏ phiếu trong một cuộc thi.

Tin nhắn này dẫn nạn nhân đến các trang web giả mạo, nơi họ bị lừa nhập số điện thoại và mã xác minh gồm 8 ký tự, cho phép kẻ gian chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát tài khoản WhatsApp của nạn nhân.



Làn sóng này nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu đăng nhập, truy cập trái phép và sử dụng các tài khoản bị xâm nhập để lừa đảo thêm các nạn nhân khác.

WOC, một đơn vị chuyên biệt thuộc Lực lượng Vũ trang Ba Lan, mô tả đây là một “chiến dịch lừa đảo trực tuyến điển hình”, nhấn mạnh rằng các tin nhắn có vẻ đáng tin cậy vì được gửi từ những người quen biết.

Khi một tài khoản bị chiếm, kẻ tấn công tiếp tục lan truyền các liên kết lừa đảo và có thể tìm cách tống tiền mạng lưới của nạn nhân.



Các nhà chức trách khuyến cáo người dùng không nhấp vào các liên kết đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân và không chia sẻ mã xác minh.

Thay vào đó, người dùng nên gọi trực tiếp cho người gửi để xác nhận tính xác thực của tin nhắn, báo cáo sự cố với các cơ quan an ninh mạng, và kiểm tra cài đặt “Thiết bị liên kết” trên WhatsApp để đảm bảo không có thiết bị lạ nào đang kết nối.



WOC cũng cảnh báo rằng các chiêu trò tương tự có thể xuất hiện trên các nền tảng nhắn tin khác, bao gồm Messenger và Signal.

Cơ quan này nhấn mạnh cần cảnh giác đặc biệt với các yêu cầu đột ngột về giúp đỡ, bỏ phiếu hoặc xác minh tài khoản, khi các làn sóng lừa đảo trực tuyến vẫn đang tiếp tục phát triển trên nhiều ứng dụng./.

Nga bắt đầu hạn chế cuộc gọi trên Telegram và WhatsApp Cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết chủ sở hữu của cả Telegram và WhatsApp đã phớt lờ nhiều yêu cầu liên tục về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động như tống tiền và khủng bố.