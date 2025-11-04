Phản ứng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia sau quyết định từ FIFA?

Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.

FIFA kết luận 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng với LĐBĐ Malaysia đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Vì vậy, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó.

Thông cáo của FIFA nêu rõ: “Ủy ban Kháng cáo FIFA đã đưa ra quyết định sau khi xem xét đầy đủ các tài liệu và tiến hành phiên điều trần. Kết quả, ủy ban quyết định bác toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các hình phạt ban đầu.”

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF), trong khi bảy cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 CHF. Các cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FIFA cho biết FAM và các cầu thủ liên quan đã được thông báo chính thức về quyết định này, đồng thời họ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản. Sau khi nhận được bản án, các bên có thêm 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Hình ảnh trận Malaysia thắng Việt Nam nhờ cầu thủ nhập tịch. (Nguồn: BernamaPic)

Sau 4 lượt trận toàn thắng để bỏ túi 12 điểm, Malaysia đang đứng đầu bảng F nhưng nếu bị xử thua đến 2 trận thì đội bóng này chỉ còn 6 điểm. Được xử thắng 3-0 cũng đồng nghĩa, Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận thắng để leo lên dẫn đầu bảng F với 12 điểm. Trong lúc đó, Nepal cũng có 3 điểm sau khi được xử thắng 3-0 trước Malaysia.

Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử lý Malaysia theo kịch bản trên, Đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc vé dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC - đơn vị tổ chức Asian Cup - xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Phản ứng của FAM

Ngay sau khi nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã thay mặt FAM đưa ra thông báo.

Ông khẳng định: “FAM đã nhận được phán quyết từ FIFA, trong đó đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ. FAM sẽ gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết cũng như bản giải trình bằng văn bản về quyết định này, trước khi tiến hành các bước tiếp theo nhằm nộp đơn kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS)."

"Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như vậy. Đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo của chúng tôi đều hết sức bất ngờ trước phán quyết này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế,” Chủ tịch FAM nói.

Tất nhiên, nếu như FAM thất bại trong việc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bóng đá nước này đối diện với án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Trong khi đó, truyền thông nước này cũng bày tỏ sự thất vọng lớn với Liên đoàn Bóng đá Malaysia sau quyết định từ FIFA.

Tờ Free Malaysia Today giật tít “Đòn giáng mạnh vào FAM! FIFA bác bỏ đơn kháng cáo" trong đó tác giả viết “FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM cũng như 7 cầu thủ nhập tịch. Điều này khiến cho FAM thực sự lâm nguy."

Trong khi đó, tờ New Straits Times cũng có bài viết “FAM choáng váng trước phán quyết của FIFA. Họ tìm đến CAS với hy vọng cuối cùng”./.

