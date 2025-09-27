AFC lên tiếng về quyết định kỷ luật của FIFA đối với Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành ngày 26/9/2025 liên quan đến LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.

Trong nội dung thông cáo phát đi hôm nay, AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức.

"AFC thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và những tác động tiềm ẩn của quyết định này đối với các giải đấu của mình. Trên cơ sở đó, AFC sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành sau khi quá trình xử lý của FIFA hoàn tất," thông báo từ phía AFC

Trước đó, theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Đây là những cầu thủ đã ra sân trong trận Đội tuyển Malaysia gặp Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quyết định của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

FIFA hiện cũng chưa đề cập đến việc có hủy hay không kết quả quả trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Ở trận đấu đó, Đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước "các chiến binh Sao vàng."

Tại bảng F, Malaysia hiện đang dẫn đầu với 6 điểm, Việt Nam đang xếp thứ 2 với 3 điểm. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua, "Binh đoàn Rồng Vàng" sẽ trở lại vị trí đầu bảng và có lợi thế về thành tích đối đầu với đối thủ trực tiếp./.

Malaysia bị xử phạt giả mạo tài liệu cầu thủ nhập tịch: Công lý nào cho Tuyển Việt Nam? Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.