Lần đầu xuất hiện xuất hiện thủ đoạn rửa tiền bằng AI tại Việt Nam

Ngày 30/5, t heo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc,” “Rửa tiền.”

Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định số tiền trung bình mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng./.