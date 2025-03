Lâm Đồng: Khởi tố 22 đối tượng trong vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng từ Campuchia

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005).

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó ngày 13/3, phóng viên TTXVN đã thông tin Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số lượng tiền liên quan tới 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.

Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra./.

