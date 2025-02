Iran tuyên bố chưa muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/2 cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đây đã làm giảm lòng tin giữa hai nước và Tehran không có lý do gì để tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn báo chí về mức độ sẵn sàng của Iran trong đàm phán với Mỹ, ông Araghchi phát biểu: "Cần phải có lý do để điều đó xảy ra. Tại thời điểm này, tôi không thấy lý do gì cho điều đó. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn cần phải xem họ sẽ theo đuổi chính sách nào và liệu có lý do nào để đối thoại hay không."

Đồng thời, Ngoại trưởng nước này cảnh báo nếu Israel được Mỹ hậu thuẫn nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong lịch sử.

Ông Abbas Araghchi cũng khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đang được bảo vệ tốt, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị tấn công./.

