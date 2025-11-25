Du lịch

Chính sách thị thực là yếu tố thúc đẩy người Việt xê dịch trong năm 2026?

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 cho thấy có tới 58% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới hơn. 

Mai Mai
58% du khách Việt cho biết việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới hơn. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Agoda vừa công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 từ nền tảng du lịch kỹ thuật số này. Theo đó, “yếu tố then chốt để các thị trường thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực,” Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho hay.

Cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu khám phá những điểm đến mới cũng tăng lên đáng kể. Khảo sát của Agoda cho thấy 91% người tham gia trả lời rằng họ sẽ đi du lịch thường xuyên hơn nếu các thủ tục thị thực được nới lỏng và việc tiếp cận các quốc gia mới trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, 58% du khách Việt cho biết việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới hơn. Cụ thể, 6/10 người cho biết chính sách thị thực hiện đang, hoặc có khả năng ảnh hưởng đến đến kế hoạch du lịch của họ.

Ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ: “Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 mang đến góc nhìn rõ nét về những gì du khách Việt Nam tìm kiếm trong năm tới, từ khả năng tiếp cận thị thực tại các điểm đến mới dễ dàng hơn, tới các lựa chọn lưu trú tiết kiệm và những hành trình đáng nhớ bên gia đình, người thân. Kết quả này cho thấy chính sách thị thực có tác động mạnh mẽ đến kế hoạch du lịch của họ, đặc biệt khi rào cản được gỡ bỏ, họ sẵn sàng khám phá nhiều hơn.”

vnp-iceland-2.jpg
Du khách Việt Nam cũng bắt nhịp xu hướng ngắm cực quang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đáng chú ý, theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 89 với 50 quốc gia cho phép nhập cảnh không cần thị thực, cho thấy tiềm năng lớn đối với những thị trường muốn thu hút thêm du khách Việt. Đây cũng là lý do khiến người Việt ưu tiên các chuyến đi nội địa. Cụ thể, 50% du khách lên kế hoạch du lịch trong nước thay vì quốc tế (tăng 26% so với năm trước).

Ngoài yếu tố thị thực, du khách Việt Nam dành ưu tiên tiết kiệm chi phí khi chọn nơi lưu trú. Hơn 90% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi tối đa khoảng 2,6 triệu đồng/đêm, trong đó, 56% du khách có kế hoạch chi dưới 1,3 triệu đồng (50 USD) cho mỗi đêm nghỉ; trong khi chỉ 36% dự định chi từ 1,3-2,6 triệu đồng (51-100 USD)/đêm.

Nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn là động lực chính của du khách Việt khi đi du lịch, với 45% xem kỳ nghỉ là thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng. Các yếu tố khám phá văn hóa (43%) và trải nghiệm ẩm thực (35%) lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3./.

binh-minh-hoang-lien-son-11.jpg
Vẻ đẹp của thiên nhiên vẫn có sức hút đặc biệt với du khách Việt. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 cũng cung cấp một số thông tin:

● Khách du lịch Việt Nam dành trung bình từ 4-7 ngày cho mỗi chuyến đi, cân bằng giữa đam mê khám phá và nhu cầu nghỉ ngơi.

● 61% du khách thích du lịch cùng gia đình, và 18% cùng người yêu hoặc bạn đời, cho thấy nhu cầu tận hưởng thời gian bên người thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

● 32% cho biết họ dự định thực hiện từ 4-6 chuyến đi trong năm 2026, thể hiện mong muốn mạnh mẽ được khám phá nhiều điểm đến hơn khi có cơ hội.

(Vietnam+)
