"Vietnam is calling": Từ trào lưu mạng xã hội đến “cú hích” cho du lịch Việt Nam

Trong tuần vừa qua, loạt video sôi động kèm dòng chữ “Vietnam is calling” - Việt Nam đang gọi được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như: TikTok, Instagram, Facebook Reels đã tạo nên làn sóng mới trong xu hướng du lịch toàn cầu.

Từ châu Âu đến châu Á, từ các vlogger (người sản xuất và chia sẻ các nội dung dưới dạng video) nổi tiếng đến giới trẻ đam mê xê dịch đều "bắt trend" bằng cách đặt vé đến Việt Nam để trải nghiệm thực tế.

Mỗi video mang sắc thái riêng nhưng đều truyền tải thông điệp chung đầy cảm hứng "Việt Nam đang gọi và tôi sẵn sàng lên đường!”

Xu hướng này không chỉ dừng lại trên các nền tảng số, mà đang tạo ra hiệu ứng thúc đẩy hành vi du lịch đến Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.

Từ cảm hứng đến hành động

Khi tìm kiếm từ khóa “Vietnam is calling” trên nền tảng TikTok sẽ hiện hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc háo hức của du khách quốc tế trong hành trình đến và khám phá Việt Nam.

Điểm chung trong các video ngắn vài chục giây là hình ảnh du khách tay cầm hộ chiếu, kéo vali ra sân bay hoặc đang trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa Việt… trên nền nhạc phấn khích, cuốn hút, mời gọi.

Xu hướng này được cho là lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của nhà tự nhiên học John Muir: “The mountains are calling and I must go” (được dịch là: Những dãy núi đang gọi và tôi phải lên đường). Từ đó, giới trẻ biến cảm hứng thành hành động xách vali lên và đến Việt Nam.

Một trong những ví dụ tiêu biểu của trào lưu này là TikToker có tên tài khoản @parmersss đăng tải video hình ảnh đang nhảy “chân sáo” tại sân bay với hộ chiếu và vé máy bay trên tay, háo hức đến Việt Nam du lịch.

Video này đạt hơn 2 triệu lượt xem (view) sau 10 ngày đăng tải (từ ngày 9 đến 19/6). Tiếp sau đó, tài khoản tiếp tục đưa thêm những video được ghi hình tại Việt Nam.

Theo “trend” này, hàng loạt TikToker quốc tế khác với tài khoản @GorillaiDeas, @amalia_maximova… cũng đăng tải các video, clip chia sẻ các hoạt động như: đạp xe ở Hội An, check-in Hà Giang, thể dục buổi sáng trên bãi biển Đà Nẵng…

Việc du khách, nhóm du khách không chỉ quay video tại sân bay, mà chia sẻ hành trình thực tế tại nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam cho thấy trào lưu này đã vượt khỏi phạm vi “mạng xã hội” và trở thành hành động du lịch thực sự.

Chị Trần Mai Hạnh, người làm truyền thông du lịch trên các nền tảng xã hội, cho biết điểm đặc biệt là trào lưu “Vietnam is calling” yêu cầu người tham gia phải hành động thật. Video không dàn dựng, không dùng hiệu ứng mà ghi lại hành trình thực tế từ lúc đặt vé máy bay đến khi trải nghiệm tại Việt Nam. Chính tính chân thực của video đã khiến xu hướng này lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok vì nội dung, hình ảnh trong video mang đậm nét riêng, độc nhất.

Anh Trần Việt Phương (người sáng tạo nội dung số) chia sẻ niềm tự hào về Việt Nam khi xem những clip “dễ thương” của cư dân mạng từ khắp các quốc gia trên thế giới đăng tải theo trend “Vietnam is calling” với hình ảnh nhảy nhót, háo hức khi sắp đến Việt Nam du lịch. Hình ảnh và cách thể hiện mới mẻ có thể tạo ra cơ hội “thời đến cản không kịp” với du lịch Việt Nam, đồng thời mở ra hướng quảng bá mới để những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng… học hỏi.

Xuất hiện vào tháng Sáu - thời điểm du lịch hè "hot" nhất của Việt Nam, "Vietnam is calling” đã vượt hơn cả một trào lưu trên TikTok, góp phần quảng bá chân thực về Việt Nam đến thế giới. Xu hướng này bất ngờ tạo sức hút đối với giới trẻ từ khắp các quốc gia tìm cách đến Việt Nam.

Theo ông Đặng Duy Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, trong thời đại công nghệ, việc quảng bá các sản phẩm du lịch trên kênh thông tin của người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung (Kol, KOC, travel blogger) ngày càng trở nên phổ biến và mang đến hiệu ứng lan tỏa rất nhanh, thu hút du khách, đặc biệt là những người trẻ quyết định du lịch để kiểm chứng, trải nghiệm những gì đã được xem.

Theo khảo sát trên nền tảng thông tin du lịch Klook, có đến 62% du khách tại châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn hành trình dựa vào các đề xuất từ người dùng mạng xã hội thông thường, không cần là người nổi tiếng. Thậm chí, 79% du khách đặt tour, khách sạn để được trải nghiệm ngay sau khi xem và cảm thấy hứng thú với nội dung trên TikTok, Instagram, Facebook.

Tại Việt Nam, hơn 90% du khách trẻ chọn điểm đến nhờ những video lan truyền mạnh mẽ trên internet (video viral), ảnh đẹp hoặc khung cảnh có thể check-in.

Điều này cho thấy những tác động không nhỏ của video ngắn trên mạng xã hội đến xu hướng lựa chọn và hành vi tiêu dùng của du khách hiện đại, đồng thời mở ra hướng quảng bá cho du lịch Việt Nam dựa vào nội dung số hấp dẫn, bắt kịp thị hiếu thị trường nhằm khai thác hiệu quả sức mạnh lan tỏa từ các nền tảng mạng xã hội.

Du lịch theo “trend”

Để “Vietnam is calling” có thể trở thành một trào lưu, xu hướng (trend) lan rộng trên mạng xã hội, không thể không nhắc đến vai trò của các chiến dịch truyền thông có tổ chức, bài bản và sáng tạo.

Một trong những dấu mốc nổi bật góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ là chiến dịch #HelloVietnam, do TikTok Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai từ cuối năm 2023.

Chiến dịch #HelloVietnam được thiết kế như một nỗ lực quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, thông qua hình thức trải nghiệm thực tế và nội dung số.

Gần 60 nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đã được mời đến Việt Nam trong vòng 7 ngày. Tại đây, họ có cơ hội khám phá những điểm đến đặc sắc trải dài từ Bắc đến Nam - từ di sản thiên nhiên như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hang Sơn Đoòng (Quảng Bình), đến các thành phố du lịch sôi động như Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng nông thôn mang đậm bản sắc văn hóa.

Qua lăng kính cá nhân của các nhà sáng tạo nội dung, những hình ảnh sống động, giàu cảm xúc về ẩm thực, con người và cảnh quan Việt Nam đã nhanh chóng xuất hiện trên hàng triệu dòng thời gian mạng xã hội toàn cầu.

Chiến dịch này không chỉ nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên, tạo tiền để để “Vietnam is calling” trở thành một “trend” có sức lan tỏa nhanh trên nền tảng số.

Chọn Việt Nam là điểm đến bởi câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đa dạng và chi phí du lịch hợp lý. Việt Nam được yêu mến và biết đến là một điểm đến “vừa túi tiền” nhưng lại đậm đà bản sắc.

Ở miền Bắc, du khách có thể trải nghiệm săn mây ở Sa Pa, đi thuyền trên hồ Ba Bể, khám phá Hà Nội cổ kính.

Về miền Trung, du khách thích thú đắm mình trong những bãi biển xanh cát trắng của Đà Nẵng, Hội An, Lăng Cô, Nha Trang...

Khi đến miền Nam, du khách lại có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động ở Thành phố Hồ Chí Minh hay đến với Côn Đảo, Phú Quốc để tận hưởng thiên nhiên.

Đồng thời, ẩm thực Việt Nam, từ ổ bánh mỳ nóng giòn giữa phố phường, những ly cà phê Việt đậm vị, bát phở bò, những món ăn của người bản địa… qua hình ảnh cũng tạo hiệu ứng hấp dẫn du khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Bùi Quốc Liêm (Đại học RMIT Việt Nam) khẳng định: "Mạng xã hội là cơ hội vàng để kể câu chuyện du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế - sinh động, chân thực và gần gũi. Việc phát triển một chiến lược mạng xã hội bài bản, sáng tạo, dữ liệu hóa và gắn kết cộng đồng sẽ giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách mà còn xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu."

Với cách kể chuyện độc đáo của trend “Vietnam is calling," mỗi trải nghiệm ở Việt Nam đều có thể trở thành một phần ký ức đáng nhớ và cũng dễ dàng biến thành những nội dung có triệu lượt xem (view) trên TikTok.

Từ video ngắn đến hành trình thực tế, xu hướng này phản ánh sự tiếp cận du lịch Việt Nam theo hướng hiện đại hơn và mang đến cảm xúc mới cho du khách quốc tế, đặc biệt là giới trẻ.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành kênh quảng bá hiệu quả, góp phần tạo sức hút mới và kích cầu mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

