Kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị trực tràng

Việc cập nhật các hướng dẫn cũng như các phương pháp mới trong chẩn đoán điều trị kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại là yêu cầu cấp thiết để phát triển y học cổ truyền trong tình hình mới. Thời gian qua, trong lĩnh vực hậu môn, trực tràng nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến trên thế giới đã được Việt Nam áp dụng như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot… giúp cho người bệnh được tiếp cận với công nghệ mới và có thêm nhiều sự lựa chọn để công tác điều trị tốt hơn.

Giáo sư Trịnh Thị Diệu Thường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Khoa học Hậu môn-Trực tràng Toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề: “Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Hậu môn-Trực tràng, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền,” do Hội Hậu môn-Trực tràng Việt Nam tổ chức ngày 11/10.

Giáo sư Trịnh Thị Diệu Thường cho hay trong những năm qua, y học cổ truyền Việt Nam đã được đẩy mạnh phát triển trong tình hình mới thông qua việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Nhờ đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đẩy mạnh đào tạo, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng.

Mới đây (ngày 09/9/2025), Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng y học cổ truyền tương đương các nước có nền y học cổ truyền phát triển. Nghị quyết cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phát triển y học cổ truyền và y học hiện đại trước nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng gia tăng.

Giáo sư Trịnh Thị Diệu Thường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng trong lĩnh vực này, ngày 15/09/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, Hội nghị là diễn đàn khoa học quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, nhằm cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, giới thiệu các kỹ thuật mới cũng như những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hậu môn-trực tràng.

Đưa ra ý kiến, Phó giáo sư Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam, Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó giám đốc Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh thời gian qua, y học cổ truyền Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng khích lệ: Hệ thống khám, chữa bệnh đã được đầu tư nâng cấp; mạng lưới y học cổ truyền ở tuyến y tế cơ sở được củng cố và phát triển; dịch vụ khám, chữa bệnh trong lĩnh vực y học cổ truyền ngày càng phong phú và đa dạng, chất lượng được nâng cao...

Tuy nhiên, bên cạnh các thành quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, có nguy cơ tụt hậu so với các nước có nền y học cổ truyền phát triển trong khu vực và trên thế giới.

“Trong công tác điều trị ở lĩnh vực hậu môn trực tràng hiện nay vẫn còn có những sai sót trong chẩn đoán điều trị dẫn đến vẫn còn các trường hợp tai biến, di chứng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, việc hạn chế những di chứng trong kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại với các phương pháp mới khi điều trị cho bệnh nhân là yêu cầu cấp thiết,” Phó giáo sư Lê Mạnh Cường nhấn mạnh.

Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho hay bệnh lý hậu môn trực tràng khá phổ biến và khá thường gặp tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 20-30% dân số. Đáng lưu ý khi hiện nay mô hình bệnh tật về lĩnh vực bệnh lý hậu môn trực tràng có sự thay đổi và đối tượng mắc bệnh ngày càng trẻ hóa.

Ông dẫn chứng: nếu như trước đây, người mắc bệnh trĩ thường trên 40 tuổi, thì gần đây, số bệnh nhân trẻ khá nhiều, thậm chí ở độ tuổi 15-20, thậm chí có bệnh nhân hơn 10 tuổi. Điều khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi giật mình, khi những thói quen xấu của trẻ như: trốn trong toilet vừa đại tiện vừa đọc truyện, chơi điện tử hoặc điện thoại; đồ ăn có tính chất cay nóng… chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh tế nhị này.

Cũng theo Phó giáo sư Lê Mạnh Cường, đến thời điểm hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính gây bệnh. Tuy nhiên, họ đã tìm ra yếu tố nguy cơ gây nên các bệnh lý về hậu môn trực tràng nói chung và 2 bệnh khá thường gặp là trĩ và nứt kẽ hậu môn nói riêng, trong đó, yếu tố stress là nguy cơ chính.

Tại hội nghị có các phiên báo cáo với nhiều chủ đề như: Cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh trĩ, rò hậu môn, viêm ruột mạn tính... kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền; Phiên báo cáo chuyên đề bệnh trĩ; Phiên báo cáo chuyên đề hậu môn-trực tràng: Giới thiệu các phương pháp phẫu thuật nội soi, ứng dụng laser trong điều trị rò hậu môn, sa trực tràng, tái tạo cơ thắt và những phương pháp mới giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh…/.

Xu hướng “trẻ hóa” của bệnh ung thư đại trực tràng đang diễn ra ở Việt Nam Hiện nay, xu hướng “trẻ hóa” của bệnh ung thư đại trực tràng đang diễn ra ở Việt Nam. Không chỉ người cao tuổi, mà cả những người trẻ ở độ tuổi 30-40, thậm chí 20, cũng có thể mắc bệnh.