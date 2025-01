Kon Tum: Hoa mai anh đào nở rộ ở thị trấn Măng Đen, thu hút nhiều du khách

Những ngày giữa tháng Chạp âm lịch (giữa tháng 1/2025), hoa mai anh đào tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum bắt đầu nở rộ.

Mùa hoa năm nay được đánh giá là khá đẹp so với những năm gần đây, hoa nở đều, bông lớn, giúp thị trấn Măng Đen “khoác” lên mình một màu áo mới.

Tiết trời se lạnh, chỉ khoảng 14 độ C, cùng với sương mù vào sáng sớm, có nắng nhẹ vào buổi trưa giúp du khách tự do, thoải mái ngắm nhìn những cành hoa rực rỡ.

Hoa mai anh đào được chính quyền huyện Kon Plông trồng tại hầu hết các khu vực của thị trấn Măng Đen và tại các khu vực lân cận thuộc xã Măng Cành.

Những điểm có hoa nở nhiều, thu hút du khách đến tham quan như Quảng trường trung tâm thị trấn Măng Đen, hồ Đăk Ke, hồ Đam Bri và dọc tuyến đường vào thị trấn và các homestay, khu lưu trú.

Những con đường phủ đầy hoa mai anh đào ở Măng Đen. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chị Võ Thị Kim Luyến, du khách đến từ tỉnh Quảng Nam cho biết năm nay chị và bạn bè cùng lên Măng Đen để đón sinh nhật. Mọi người khá bất ngờ vì đến Măng Đen đúng vào dịp hoa mai anh đào nở rộ. Điều đó đã mang đến cho chị Luyến một kỷ niệm đáng nhớ về ngày sinh nhật.

“Hoa rất đẹp, mình cùng các bạn đã đi đến tham quan hầu hết các điểm đến nổi bật tại Măng Đen. Hoa mai anh đào đã tạo ra một điểm nhấn tuyệt đẹp cho khung cảnh hùng vỹ, hoang sơ của thiên nhiên Măng Đen. Đây chắc chắn là một trong những dịp sinh nhật đáng nhớ nhất của mình,” chị Luyến vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lần đầu tiên ông cùng vợ tham gia tour du lịch lên Tây Nguyên và đến Măng Đen đúng vào dịp hoa Mai Anh Đào nở. Trải nghiệm, ngắm hoa trong bầu không khí trong lành cùng nhiệt độ se lạnh, ông Hùng cảm thấy chuyến đi có thêm nhiều ý nghĩa. Vợ chồng ông đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với hoa Mai Anh Đào giữa núi rừng Măng Đen.

Hoa mai anh đào còn đọng sương sớm tạo thêm vẻ đẹp riêng cho Măng Đen. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo bà Hoàng Tố Nga, Phó trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kon Plông, năm nay, hoa mai anh đào nở sớm hơn so với các năm trước khoảng một tuần. Do nhiệt độ năm nay lạnh sâu, thời gian lạnh kéo dài, nên khi nở, màu sắc của hoa đẹp hơn, tươi tắn hơn, bông hoa cũng to hơn so với những năm trước.

Tuy nhiên, do hoa nở vào dịp cận Tết Nguyên đán nên lượng du khách đến tham quan hoa Mai Anh Đào không đông như những năm trước.

Tính từ thời điểm đầu tuần - khi hoa bắt đầu nở - mỗi ngày Măng Đen đón hàng trăm du khách. Dự kiến, mùa hoa Mai Anh Đào năm nay, Măng Đen sẽ đón hơn 10.000 lượt du khách.

“Hiện nay, các khu dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn tại Măng Đen có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú của 5.000 khách/đêm. Huyện đã yêu cầu các cơ sở lưu trú đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi nhất để du khách có thể trải nghiệm; các khu du lịch, homestay, farm cũng được chủ đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện. Chúng tôi đang tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục mở rộng, trồng thêm hoa mai anh đào ở các khu vực trống, đưa Măng Đen trở thành thị trấn mai anh đào”, bà Hoàng Tố Nga khẳng định.

Dự kiến, hoa sẽ tiếp tục nở rộ trong thời gian từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ để du khách có thể tham quan, thưởng lãm./.

