Du khách đổ về Đà Lạt ngắm hoa mai anh đào bừng nở trước Tết

Tờ The New York Times đã nêu một số điểm nhấn của Toyama, trong đó có Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh và lễ hội Owara Kaze no Bon, được tổ chức vào tháng 9 hằng năm, có lịch sử đã hơn 300 năm.