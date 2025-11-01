Lonely Planet: Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet vừa đưa Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026, bên cạnh nhiều địa danh nổi bật từ Brazil, Mexico đến Ireland.

Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật trong năm tới, cùng loạt hành trình độc quyền được thiết kế trên nền tảng lập kế hoạch du lịch mới Lonely Planet Journeys.

Theo Lonely Planet, danh sách năm nay tôn vinh những nơi "vừa mang bản sắc địa phương đậm nét, vừa thể hiện sức bật du lịch hậu đại dịch".

Các điểm đến trong danh sách theo bình chọn của Lonely Planet: Cadiz (Tây Ban Nha), Utrecht (Hà Lan), Cartagena (Colombia), Quetzaltenango (Guatemala), Mexico City (Mexico), Công viên quốc gia Theodore Roosevelt (Mỹ), Akaria-Flinders Ranges and Outback (Australia), Tunisia, Phuket (Thái Lan), Quy Nhơn (Việt Nam), Botswana, Peru, Jeju-do (Hàn Quốc), Sardinia (Ý), Barbados, Quần đảo Solomon, Réunion, Jaffna (Sri Lanka), Phần Lan, British Columbia (Canada), Maine (Mỹ)…

Quy Nhơn được Lonely Planet vinh danh có lẽ nhờ vào sự tổng hòa của nhiều yếu tố: một bầu không khí thư thái hiếm có, những bãi biển vừa hoang sơ vừa đẹp đẽ, nét giao thoa di sản văn hóa Chăm cổ kính, và một nền ẩm thực đường phố dân dã, độc đáo.

Chính sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa giao hòa đã khiến Quy Nhơn trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm độc đáo nhưng gần gũi.

Quy Nhơn được coi là "nàng thơ" của Gia Lai khi sở hữu những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh đẹp mê hồn. Chính vẻ đẹp yên bình, hoang sơ đã khiến Quy Nhơn có sức hút riêng, được nhiều du khách yêu thích.

Eo Gió, Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Quy Nhơn sở hữu nhiều điểm đến tham quan nổi tiếng như Nhơn Hải-Hòn Khô, Kỳ Co-Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh cùng nhiều tháp Chăm và các ngôi chùa cổ kính.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn với những món đặc sản như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng và hải sản tươi sống được chế biến theo phong vị dân dã, đậm đà.

Báo Sydney Morning Herald của Australia từng gọi Quy Nhơn là "Maldives của Việt Nam."

Đến Quy Nhơn, du khách có thể lặn ngắm san hô ở Hòn Khô, hòa mình vào cuộc sống của người dân làng chài Nhơn Lý và khám phá Cù Lao Xanh.

Một số điểm đến không thể bỏ qua ở Quy Nhơn

Ngắm bình minh và hoàng hôn Eo Gió

Eo Gió là những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Quy Nhơn, được ví như Maldives “phiên bản Việt” với bãi biển xanh, bờ cát trắng lung linh lấp lánh dưới nắng. Nơi đây, được xem là một trong những địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Bởi vậy, khi du lịch miền Trung ghé thăm Quy Nhơn, nhất định bạn phải thử trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng hôn tại Eo Gió một lần để cảm nhận được vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa.

Eo biển nhỏ được tạo nên từ những rặng núi đá cao, mỏm núi nhô ra, uốn lượn ôm lấy một vùng biển. Đến đây, bạn có có thể đi bộ trên những con đường đá, dừng lại ngắm biển, hoàng hôn bằng ống nhòm. Thời điểm đẹp nhất để đến Eo Gió là từ tháng 4 đến tháng 9, khi trời không có bão và lòng vịnh kín gió. Trời xanh, biển xanh là không gian phù hợp để du khách có những bức hình "check-in" cực đẹp.

Qua đêm tại Bãi Xép

Bãi Xép nằm trong một làng chài nhỏ cách trung tâm thành phố 12km, được báo nước ngoài xem là một trong 16 "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á. Ngoài tắm biển, thăm thú thiên nhiên hoang sơ thì qua đêm tại các cơ sở lưu trú được xem là trải nghiệm nên thử của những người muốn tránh xa ồn ào phố thị.

Ban đêm, bạn có thể tìm kiếm sự bình yên khi đi dọc bờ cát, thăm làng chài, thả hồn giữa tiếng sóng. Đặc biệt, tại đây, bạn còn có cơ hội được hoà mình vào cuộc sống của ngư dân, tham gia vào những buổi chợ bán cá sáng lúc tàu thuyền đánh cá trở về. Với tinh thần hồn hậu và hiếu khách, cuộc sống ở ở đây mang đến cảm giác yên bình, thư thả.

Khám phá làng quê ven biển Quy Nhơn

Nếu yêu thích du lịch trải nghiệm kết hợp tìm hiểu văn hóa, du khách có thể ra những vùng ngoại ô, thăm những làng nhỏ, cánh đồng vào mùa vàng và nhịp sống thường nhật. Không chỉ nổi tiếng với cát vàng, biển xanh, mà Quy Nhơn còn có những làng quê thật đẹp với những cánh đồng trải dài, trù phú. Du lịch Quy Nhơn, bạn có thể ghé thăm những ngôi làng nhỏ xinh này để mang chút yên bình, khoan khoái cho bản thân.

Lặn ngắm san hô Hòn Khô

Hòn Khô cách trung tâm thành phố Quy Nhơn (cũ) khoảng 20km. Tới đây du khách có thể tắm biển, lặn ngắm san hô, chơi các trò chơi mạo hiểm, lên nhà bè thưởng thức hải sản tươi sống... Đúng như tên gọi, cảnh đảo không một bóng cây xanh, toàn là những khối đá lớn xếp chồng lên nhau. Nhưng bù lại các bãi tắm quanh đảo nước luôn xanh trong như ngọc bích, bãi cát dài, mịn thoải phù hợp với mọi lứa tuổi./.

Bốn trải nghiệm không thể bỏ qua ở Quy Nhơn Đến Quy Nhơn, du khách có thể lặn ngắm san hô ở Hòn Khô, hòa mình vào cuộc sống của người dân làng chài Nhơn Lý và khám phá Cù Lao Xanh.