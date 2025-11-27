Nhật Bản: Nguy cơ rò rỉ dữ liệu của 2 triệu khách hàng sau vụ tấn công mạng

Ngày 27/11, Tập đoàn đồ uống Asahi Group Holdings Ltd. của Nhật Bản cho biết kết quả điều tra cho thấy dữ liệu cá nhân của khoảng 2 triệu khách hàng có thể đã bị rò rỉ trong vụ tấn công mạng xảy ra cuối tháng Chín năm nay.

Tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Atsushi Katsuki đã công khai xin lỗi, đồng thời cho biết vụ tấn công mạng vào ngày 29/9 đã gây ra sự cố hệ thống nghiêm trọng, buộc tập đoàn phải tạm dừng hàng loạt hoạt động quan trọng như xử lý đơn hàng, giao nhận hàng hóa và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Do sự cố, Asahi phải hoãn công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 và đối mặt với nguy cơ kết quả kinh doanh suy giảm. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn khẳng định kế hoạch quản trị trung và dài hạn vẫn không thay đổi.

Asahi cho biết hoạt động sản xuất tại 6 nhà máy trong nước đã được khôi phục chỉ 1 tuần sau vụ tấn công. Các quy trình xử lý đơn hàng và giao nhận - hiện vẫn vận hành thủ công - dự kiến được khôi phục hoàn toàn từ tháng 12 và hoạt động logistics có thể trở lại bình thường vào tháng 2/2026.

Vụ tấn công do nhóm tin tặc Qilin thực hiện. Sự gián đoạn hệ thống đã khiến nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng tại Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu hụt bia Asahi, trong đó có dòng Super Dry - sản phẩm bán chạy nhất của hãng./.

Phát hiện tin tặc sử dụng AI tự động hóa tấn công mạng Tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập, có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng.