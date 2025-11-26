Multimedia

Đến năm 2045, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Thủ tướng phê duyệt chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế quan trọng, nâng cao thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu chung là: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành các ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao và gia tăng kim ngạch xuất khẩu những sản phẩm công nghiệp văn hóa thuộc các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; góp phần quảng bá, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và khẳng định thương hiệu, vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Phát triển công nghiệp giải trí đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dân và du khách; tăng cường kết nối cộng đồng, tôn vinh các giá trị truyền thông và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp giải trí ra thế giới.

