Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận kỷ vật về Bác từ gia đình nhạc sỹ Trần Hoàn

Ngày 6/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Bác Hồ từ các cá nhân, nhà sưu tầm, họa sỹ trao tặng, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đó là các hiện vật từ gia đình nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu; gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trý, gia đình bà Phan Thị An - nguyên Trưởng ban Quốc tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; gia đình nhạc sỹ Trần Hoàn...

Trong số tài liệu, hiện vật được hiến tặng có ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số đại biểu, thiếu nhi tại Lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Liên-Việt và Liên minh Việt-Miên-Lào, tại Việt Bắc; một số thư, bản sao sắc lệnh, tài liệu thể hiện tình cảm, mối quan hệ gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Đặng Việt Châu; ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thành viên Chính phủ; ảnh một số tổ chức đoàn thể chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người, tại Việt Bắc, năm 1950; tranh cổ động đạt giải trong các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức…

Đặc biệt, gia đình nhạc sỹ Trần Hoàn hiến tặng bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sỹ Trần Hoàn sáng tác.

Đây là tư liệu gốc, phản ánh trực tiếp quá trình sáng tác của nhạc sỹ đối với đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu tư tưởng, tình cảm của văn nghệ sỹ với Bác, cũng như vai trò của âm nhạc trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa dân tộc.

Bản thảo ca khúc của nhạc sỹ Trần Hoàn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, những tài liệu, ảnh và tranh được tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm kho tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đây chính là những tư liệu thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân cả nước và tình cảm của Nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Những tài liệu, hiện vật này sẽ được Bảo tàng lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị lâu dài.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương sống của Người, trong đó có hệ thống tài liệu, hiện vật vô giá gắn liền với những chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc. Vì vậy, việc sưu tầm, gìn giữ, nghiên cứu, phát huy giá trị những tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi tổ chức, cá nhân trước lịch sử, trước Nhân dân và các thế hệ mai sau,” Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh./.

