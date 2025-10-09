Xã hội

Bắc Ninh: Bí thư Chi bộ tử vong khi đang làm nhiệm vụ chống lũ

Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa khi đi đắp đê tại điểm canh đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, anh Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, bị bất tỉnh tại chỗ và không qua khỏi.

Đồng Thúy
Một đoạn đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh đã được gia cố. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Một đoạn đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh đã được gia cố. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tối 9/10, lãnh đạo xã Hợp Thịnh tỉnh Bắc Ninh cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 11, lũ lụt trên diện rộng làm tràn đê tại khu vực các thôn của xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 9/10, anh Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, Bí thư Chi bộ, tổ phó Tổ An ninh cơ sở, hội viên Cựu chiến binh Chi hội thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng của xã và của thôn đi đắp đê tại điểm canh đê thôn Phú Cốc.

Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa vào khoảng 12 giờ 40 phút, anh Mạnh bị bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lập tức, anh Mạnh được mọi người sơ cứu tại chỗ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Hiệp Hòa nhưng không qua khỏi. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể anh Mạnh về mai táng.

Đến chiều 9/10, nước sông Cầu dâng cao trên mức báo động 3, trên địa bàn xã Hợp Thịnh đê sông Cầu dài khoảng 20km, tràn khoảng 6km.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã đắp bờ chống tràn được 3km, 2 điểm sạt trượt (25m và 75m) đã xử lý phủ bạt.

Cùng đó, toàn xã có 4 thôn bị ngập hoàn toàn với hơn 1.000 hộ, gần 5.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản tại khu vực trũng thấp, đặc biệt là hộ ven bãi, ngoài đê.

Các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được di chuyển đến Trường Mầm non và Trung học cơ sở Hợp Thịnh để đảm bảo an toàn. Giáo viên, đoàn thể địa phương tham gia chăm lo hậu cần, hỗ trợ sinh hoạt cho bà con./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm y tế Hiệp Hòa #Bí thư Chi bộ tử vong #Sông Cầu Bắc Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương gia cố đê bối sông Cầu. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Giữ vững đê điều trong "thiên tai kép"

Tuy chịu tác động mạnh, đến nay chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn - minh chứng cho nỗ lực ứng phó, hộ đê kịp thời của các lực lượng tại chỗ, đặc biệt ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội.

Km 63 + 300 Quốc lộ 34 đoạn từ xã Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang) đi các xã Bảo Lâm, Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) bị sạt lở nghiêm trọng.( Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuyên Quang: Những con đường hồi sinh sau bão lũ

Không chỉ tập trung khắc phục tạm thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang chủ động đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống giao thông để phòng ngừa sạt lở trong mùa mưa bão những năm tới.

Dự kiến người VNPT sẽ ủng hộ người dân gặp thiên tai, bão lũ khoảng 15 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VNPT quyên góp khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân gặp thiên tai

Tổng số tiền quyên góp của VNPT sẽ đạt khoảng 15 tỷ đồng và được Tập đoàn này chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, cùng phối hợp với chính quyền các địa phương để hỗ trợ trực tiếp tới những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.