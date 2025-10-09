Bắc Ninh: Phường Vân Hà sơ tán 750 người đến nơi an toàn

Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà cho biết, đến sáng ngày 9/10, mực nước sông Cầu vượt báo động 3, khiến toàn tuyến đê bối Vân Hà-Tiên Sơn bị ngập hoàn toàn.

Các tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên, Thượng Lát với hơn 2.200 hộ dân, trên 8.200 nhân khẩu bị ngập sâu, mất điện, mất nước và cô lập. Phường đã tổ chức sơ tán 750 người, chủ yếu là người già, học sinh và công nhân đến nơi an toàn.

Mặc dù không có thiệt hại về người và nhà ở, nhưng mưa bão đã gây sạt lở hơn 70 m đường giao thông, 43 m mương thủy lợi, ngập hơn 19 ha lúa, hoa màu và 8 ha thủy sản.

Hiện mực nước trên sông vẫn tiếp tục dâng cao, chính quyền phường đang tập trung khắc phục hậu quả, thu dọn vật cản, vận hành trạm bơm tiêu úng, chính quyền phường cũng tập trung chỉ đạo các lực lượng dân quân, công an, đoàn thể tăng cường túc trực 24/24 giờ tại các điểm đê xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, bao tải cát, cọc tre và thuyền cứu hộ, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 11, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phân công trực tiếp xuống kiểm tra tại 33/33 tổ dân phố, nắm bắt tình hình, rà soát các công trình trọng điểm như trường học, trạm y tế, trạm bơm, khu nuôi trồng thủy sản và vùng sản xuất nông nghiệp. Phường cũng đã vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ngày 5/10, Ủy ban Nhân dân phường ban hành các công văn chỉ đạo, tuyên truyền biện pháp đảm bảo an toàn điện và ứng phó với tình huống mực nước sông Cầu dâng cao.

Sáng 7/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường họp rút kinh nghiệm sau bão số 10, đồng thời triển khai phương án phòng chống bão số 11, chỉ đạo các tổ dân phố chủ động thu dọn tài sản, hoa màu, xả kè bảo vệ đê bối./.

Bắc Ninh: Nhân dân Đẩu Hàn đồng lòng vượt qua lũ dữ Trước nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê, hơn 2 ngày nay, người dân phối hợp với các địa phương, tình nguyện viên triển khai gia cố, đắp đê Đẩu Hàn.