Mưa lớn gây lũ cục bộ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Nghệ An

Từ đêm 29/5 đến sáng 30/5, trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông huyện Tương Dương, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) xảy ra mưa rất to kéo dài, gây lũ cục bộ và sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của huyện Tương Dương, tại các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông, huyện Tương Dương mưa to từ khiến nước trên các sông suối lên cao, gây lũ quét trong đêm 29/5 làm 14 nhà hộ dân bị hư hỏng và bị cuốn trôi và nhiều nhà khác có nguy cơ sạt lở cao; trong đó tập trung ở xã Nhôn Mai 11 nhà bị cuốn trôi (bản Thằm Thẩm 3 nhà; bản Có Hạ 4 nhà; bản Na Lật 2 nhà; bản Nhôn Mai 2 nhà).

Xã Hữu Khuông có 3 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (bản Tùng Hốc 1 nhà, bản Huồi Pủng 2 nhà). Nước lũ dâng cao kéo theo đất đá đã tràn vào nhà ký túc xá học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Khuông.

Nước lũ cũng cuốn trôi 3 cầu dân sinh (2 cầu tại xã Hữu Khuông; 1 cầu tại xã Nhôn Mai) nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị hư hỏng, đổ gãy.

Tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mưa lớn khiến nước tại các khe suối dâng cao đột ngột, cuốn trôi và làm sập, vùi lấp nhiều lán trại, công trình phụ, nhà dân dọc hai bên suối. Nhờ chủ động phương án phòng chống nên đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản, vật nuôi và hoa màu là rất lớn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng cùng người dân khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên các địa bàn bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng khẩn trương xuống các điểm xung yếu để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện nay, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi ở miền tây Nghệ An đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở trên gây ách tắc giao thông cục bộ. Đơn cử, trên tuyến Quốc lộ 16 tại Km304+600 xảy ra sạt lở mạnh khi đất đá, cây rừng với số lượng lớn từ vách ta-luy dương đổ xuống, nằm ngổn ngang trên suốt chiều dài hàng trăm mét khiến giao thông nối hai xã Tri Lễ (Quế Phong) và Nhôn Mai (Tương Dương) bị gián đoạn, tê liệt.

Đến sáng nay, lượng mưa trên địa bàn đã giảm, đảm bảo vận hành xả nước hồ chứa Thủy điện Bản Cốc được an toàn.

Từ 4 giờ 30 phút, ngày 30/5 Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong tiến hành xả nước hồ chứa thủy điện với tổng lưu lượng xả từ 11,16 m3/s đến 350 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Hà Tĩnh chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, thiên tai bất thường

Trước dự báo tình hình mưa lớn, thiên tai bất thường xảy ra ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Tỉnh Hà Tĩnh có công điện yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị cùng nhân dân chủ động các phương án ứng phó với mưa lớn gây lũ quét, lũ ống.

Lực lượng quân đội giúp người dân xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) di dời đồ đạc. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra công điện ứng phó nguy cơ mưa lớn, chủ động phòng chống thiên tai. Công điện do Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Lĩnh ký ban hành yêu cầu: lãnh đạo các sở, ngành, cùng lãnh đạo các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.

Các địa phương không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn trong công tác ứng phó với thiên tai khi sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều.

Tại Hà Tĩnh trong tháng 5/2025 đã xảy ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan, bất ngờ, đặc biệt là trận mưa lớn gây ngập lụt vào đêm 24/5/2025 đã làm thiệt hại tài sản, hoa màu và các công trình phúc lợi của nhà nước và nhân dân. Gần đây, dông lốc và sấm sét xuất hiện và đánh chết 3 người ở các huyện Hương Khê và Vũ Quang.

Hiện tại, các địa phương đang tập trung sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cần chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai.

Công điện yêu cầu Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để xảy ra gián đoạn trong chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng giúp nhân dân thu hoạch toàn bộ lúa Xuân đưa về nhà hong khô, kê cao bảo vệ an toàn tài sản. Các huyện miền núi chủ động các phương án di dời dân phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất./.

