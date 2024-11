Thừa Thiên-Huế chủ động ứng phó với mưa lũ

Dự báo từ ngày 26-28/11 tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tại Thừa Thiên-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 25/11/2024, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt vùng núi phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như Khe Tre (Nam Đông) 823mm, đỉnh Bạch Mã 2.997mm; mực nước sông Hương, sông Bồ đã lên trên mức báo động II.

Dự báo từ ngày 26-28/11/2024, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tại tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có Công điện số 10/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế./.