Nghệ An: Mưa lớn kéo dài trong đêm gây ngập cục bộ ở vùng miền núi phía Tây

Tại nhiều huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo nước đầu nguồn đổ về tối 23/5 khiến một số địa điểm ngập cục bộ, làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới hoa màu, lúa đang kỳ thu hoạch của người dân.

Tại huyện Con Cuông, trong đêm 23/5, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ xảy ra từ cuối giờ chiều đã làm ngập một số điểm trên địa bàn xã Lục Dạ.

Tại bản Mọi, đến sáng 24/5, nước vẫn cao quá tràn, người dân chưa thể đi lại qua tuyến đường có cầu tràn này. Cùng với đó, do mưa lớn, nước dâng nhanh khiến một số diện tích lúa, hoa màu của người dân xã Lục Dạ bị ngập.

Theo ông Lương Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Lục Dạ, chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê mức độ ảnh hưởng gây nên do mưa lớn gây nên.

Trong đêm 23/5, tại huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra mưa lớn, kéo dài, nước đầu nguồn đổ về nhiều khiến mực nước ở các khe, suối trên địa bàn dâng khá nhanh, dòng chảy mạnh.

Tại thị trấn Mường Xén, vào lúc 21 giờ cùng ngày, nước ngập khe Huồi Giảng. Trên tuyến Quốc lộ 7 qua thị trấn cũng xuất hiện một số điểm bị ngập, nước tràn qua đường gây khó khăn, trở ngại cho người, phương tiện tham gia giao thông trong đêm.

Tại huyện Quỳ Châu, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ cũng xảy ra trong đêm 23/5 trên địa bàn nhiều xã như: Châu Nga, Châu Phong… khiến sông, suối đục trên địa bàn trở nên đục ngầu, mực nước dâng cao hơn.

Cũng trong đêm 23/5, mưa lớn kèm theo nước đầu nguồn đổ về khiến các đập thủy điện nước dâng cao.

Thủy điện Bản Ang (trên sông Nậm Mộ, thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đã có thông báo trong sáng 24/5 về việc tăng lưu lượng xả nước do lượng nước đổ về hồ chứa tăng.

Tại Nghệ An, dự báo từ nay đến ngày 26/5 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương theo dõi sát tình hình, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tuyệt đối không được để xảy ra gián đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đơn vị liên quan tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai công tác ứng phó; chủ động chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản; bảo đảm an toàn các hồ thuỷ điện; điều tiết các hồ thủy điện bảo đảm vận hành khoa học, an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du; rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho nhân dân; cập nhật thông tin dự báo, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến thiên tai để nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp.

Các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương./.

