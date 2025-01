Giải Búa liềm vàng: Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải B với loạt bài về chủ quyền

Tác phẩm “Khẳng định chủ quyền ở biển Đông: Bản hòa ca hùng cường củng cố thế trận an ninh trên biển” của tác giả Cao Thùy Giang, Báo Điện tử VietnamPlus đã giành Giải B Giải Búa liềm vàng.

Tối 20/1, Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 long trọng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự giành Giải B với tác phẩm “Khẳng định chủ quyền ở biển Đông: Bản hòa ca hùng cường củng cố thế trận an ninh trên biển” của tác giả Cao Thùy Giang.

Báo chí dẫn dắt sự phát triển trong kỷ nguyên mới

Giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ IX-năm 2024 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và các cơ quan báo chí có tác phẩm đạt giải. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đánh giá báo chí đã thực sự khẳng định vai trò tiên phong khi kịp thời lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí cũng tích cực lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Nhiều tác phẩm không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt, báo chí đã làm tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, khơi dậy tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân.

Năm 2025 là năm then chốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo chí phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, vấn đề lớn của Đảng và đất nước để tập trung tuyên truyền toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng, Cơ quan thường trực giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 2.544 tác phẩm, tăng 328 tác phẩm (14,8%) so với năm 2023. Trong đó có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2024 ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương năm nay có nhiều cơ quan báo chí đầu tư công phu, chất lượng tác phẩm đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.

Các tác giả nhận Giải A. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ông Phan Thăng An, một số bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tư tưởng chỉ đạo và tầm tư duy chiến lược để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đã khơi gợi nhiều vấn đề, chủ đề cho những người viết báo suy nghĩ, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm phản ánh tầm nhìn, khí thế mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong số đó, có những tác phẩm được tôn vinh tại Lễ trao Giải năm nay tạo ấn tượng tốt đẹp về một giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Thông tấn xã Việt Nam có 6 giải thưởng

Trong số 137 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn trao 6 Giải A, 12 Giải B, 18 Giải C, 10 Giải Chuyên đề và 40 Giải Khuyến khích.

Chùm bài: “Khẳng định chủ quyền ở biển Đông: Bản hòa ca hùng cường củng cố thế trận an ninh trên biển” của tác giả Cao Thùy Giang, Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải B.

Các tác giả nhận Giải B. Phóng viên Cao Thùy Giang, Báo Điện tử VietnamPlus đứng thứ sáu từ trái sang. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chùm bài được xây dựng trong chuyến đi thực tế của phóng viên ra Quần đảo Trường Sa. Chùm bài đã bám sát các nội dung trên với tinh thần của người làm công tác tuyên truyền làm sao phản ánh được thực tế trong việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác gìn giữ biển đảo và tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước, huy động được tối đa các nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là trọng tâm trong hoạt động truyền thông đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

“Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, quân và dân ta triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ‘thế trận lòng dân’ trên biển, đảo không ngừng được củng cố, tăng cường,” tác giả Cao Thùy Giang chia sẻ.

Chùm bài của tác giả Cao Thùy Giang.

Chùm bài khai thác các tuyến nhân vật ở nhiều góc cạnh khác nhau: Những người lính, những người dân sinh sống trên đảo, những người dân Việt Nam (cả trong và ngoài nước), đặc biệt có cả lực lượng Kiều bào, trên hải trình đến với Trường Sa hay thế hệ trẻ ngày nay đang tiếp bước cha anh gìn giữ biển đảo... Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức để tạo được sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.

Cùng được trao Giải B có tác phẩm “Nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai do cơn bão số 3 gây ra.” Đây là tác phẩm tổng hợp, có sự chung tay của phóng viên bốn cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Hà Giang.

Trong thiên tai nguy cấp, cùng với các lực lượng chức năng, các phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam đã lăn xả, không ngại khó, ngại khổ, dấn thân vào tâm bão, những điểm nóng ngập lụt, sạt lở đất để truyền tải thông tin bão lũ đến bạn đọc.

Đại diện cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai nhận Giải B. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mặc dù trên đường đi tác nghiệp gặp nhiều nguy hiểm, nhưng nhóm phóng viên thường trú tại Yên Bái, Lào Cai vẫn quyết tâm dấn thân để tiếp cận hiện trường. Trong đó, những thước phim, hình ảnh ban đầu về những thiệt hại nặng nề tại Làng Nủ (Lào Cai) và các địa phương khác được truyền tải một cách sớm nhất, kịp thời nhất đến độc giả.

Tại Phú Thọ - nơi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu khiến 13 người chết và mất tích, ngay khi tiếp nhận thông tin, nhóm phóng viên thường trú tại Phú Thọ đã không quản ngại mưa gió tiếp cận hiện trường sớm nhất có thể.

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 34, đoạn qua tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp ô tô khách 16 chỗ, khiến 11 người chết và 4 người bị thương, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với địa hình vực sâu, núi cao, nam phóng viên đã đu dây, men theo triền dốc để đến hiện trường ghi lại những hình ảnh về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn…

Tác phẩm là một bức tranh toàn cảnh phản ánh sự tàn khốc của cơn bão số 3 để lại tại các tỉnh phía Bắc. Qua tác phẩm, hình ảnh những chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ. Họ lăn xả suốt ngày đêm, oằn mình trong nước sâu, bùn đất để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" và chiến sỹ công an vì nhân dân phục vụ đã khiến hàng triệu người xúc động.

Các tác giả nhận Giải C. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài ra, Thông tấn xã Việt Nam còn có tác phẩm “Đảng viên trẻ Mai Thị Hiền, nữ bác sỹ hết lòng vì sức khỏe đồng bào vùng cao Hà Giang” được trao Giải C.

Hai tác phẩm “Chặn đứng lãng phí tài sản công” của Báo Tin tức và “Cung đường Xuân” của Truyền hình Thông tấn cùng nhận Giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định trao tặng Bằng khen, vinh danh 15 tập thể xuất sắc tiêu biểu: Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nghệ An, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Nhà báo và Công luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 7 Đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải, gồm: Bà Hoàng Thanh Ngân, nữ Bí thư Đảng ủy xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo-Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (cũ); Đảng viên A Song Ba, dân tộc Giẻ Triêng, ở thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; Đảng viên cao tuổi Dương Văn Minh ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ổn, tỉnh Vĩnh Long; Đảng viên trẻ, bác sỹ Mai Thị Hiền (dân tộc Tày, phụ trách Trạm y tế xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) và Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng, quê ở Đắk Giá, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, hiện sinh sống tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm nay, Ban Chỉ đạo Giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X-năm 2025./.

Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 7 Đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Tối 20/1, Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 long trọng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Danh sách các tác phẩm đoạt Giải A: 1. Loạt phóng sự “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân” của nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam 2. “Đổi mới thể chế, bước đột phá tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam 3. “Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” của nhóm tác giả Báo Nhân Dân 4. “Tư duy của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” của nhóm tác giả Tạp chí Quốc phòng toàn dân 5. “Thí điểm sinh hoạt đảng ở khu chung cư, đô thị mới: Khẳng định vị thế trước ‘cơn lốc’ đô thị hoá” của nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới 6. “Chặn hiểm họa từ doanh nghiệp sân sau” của nhóm tác giả Báo Pháp luật Việt Nam.