Bộ Chính trị chuẩn y bà Cao Thị Hòa An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 31/3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2013-QĐNS/TW, ngày 19/3/2025 của Bộ Chính trị chuẩn y bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phan Đình Trạc chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Cao Thị Hòa An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của địa phương tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Tỉnh ủy Phú Yên cần chú trọng tới công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy; tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng trưởng hai con số.

Bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên hứa tiếp tục thực hiện nghiêm lời tuyên thệ cách đây 30 năm khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - suốt đời vì Đảng, vì nước, vì dân; gương mẫu, phát huy tính tiền phong của một Đảng viên.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, bà Cao Thị Hòa An sẽ nỗ lực phấn đấu, giữ vững đoàn kết, học hỏi, kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu, kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và các định hướng phát triển mà các thế hệ lãnh đạo đã xây dựng; phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân Phú Yên.

Bà Cao Thị Hòa An (sinh năm 1973, quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Bà đã từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Đông Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên./.

Chuẩn y ông Trần Trí Quang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.