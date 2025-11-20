Quy định mới liên quan đến việc quản lý khu vực biên giới đất liền

Chính phủ ban hành Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Nghị định sau:

1- Nghị định số 34/2014/NĐ-СP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

3- Nghị định số 71/2015/NĐ-СР ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4- Nghị định số 77/2017/NĐ-СР ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

5- Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

6- Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

7- Nghị định số 34/2023/NĐ-СР ngày 16/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.Về các quy định liên quan đến khu vực biên giới đất liền, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-СP, cụ thể:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài khi đi vào khu vực biên giới đất liền (tại khoản 1,2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP) như sau:

"1. Đối với công dân Việt Nam

Cộng dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người nước ngoài

a) Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) phải có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an cấp tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp theo quy định của pháp luật, phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ có liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức chủ quản; cán bộ đi cùng phải có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời cơ quan, tổ chức phải thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ;

c) Trường hợp người nước ngoài đi trong các đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên giới đất liền, cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan mời hoặc làm việc với đoàn) phải thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh nơi đến biết, đồng thời cử cán bộ đi cùng để hướng dẫn".

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền theo hướng giảm thời gian xử lý của các cơ quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) được gửi văn bản lấy ý kiến từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; đồng thời, quy định cụ thể hơn trách nhiệm thông báo của chủ đầu tư khi triển khai dự án. Cụ thể:

"2. Khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời cơ quan gửi lấy ý kiến.

Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản về ngày triển khai dự án, khởi công xây dựng cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh và chính quyền địa phương sở tại trước thời điểm triển khai dự án hoặc khởi công xây dựng công trình ít nhất 03 ngày làm việc.".

Ngoài ra, Nghị định cũng đã ban hành Phụ lục mới về danh sách xã, phường khu vực biên giới đất liền để phù hợp với bộ máy chính quyền 2 cấp (bỏ cấp huyện).

Về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP như sau:

Nghị định sửa đổi một số quy định về trình tự, thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) tại điểm a, b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP như sau:

"a) Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi được ủy quyền), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định thành lập đoàn công tác đại diện các Sở, ngành liên quan của tỉnh, gồm: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Ủy ban Nhân dân cấp xã có cửa khẩu dự kiến mở, nâng cấp và đại diện Chi cục Hải quan khu vực do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì tiến hành khảo sát xác định địa điểm mở, nâng cấp cửa khẩu, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng kiểm tra, kiểm soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành khảo sát, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổng hợp kết quả khảo sát gửi Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương);

b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi được ủy quyền) về việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội đàm thống nhất địa điểm, mở hoặc nâng cấp, kế hoạch thực hiện (dự kiến thời gian mở, nâng cấp) cửa khẩu."

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, cụ thể:

"b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi được ủy quyền) về việc mở cửa khẩu phụ, mở, nâng cấp lối mở biên giới lên cửa khẩu phụ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội đàm thống nhất địa điểm, dự kiến thời gian mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới."

Ngoài ra, Nghị định bổ sung (tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP) quy định phải báo cáo cho Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và thông báo Công an cấp tỉnh sau khi Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống nhất với cơ quan chức năng nước láng giềng, quyết định thời gian mở cửa khẩu biên giới ngoài thời gian làm việc trong ngày. Cụ thể:

"4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống nhất với cơ quan chức năng nước láng giềng, quyết định thời gian mở cửa khẩu biên giới ngoài thời gian làm việc trong ngày đối với các trường hợp vì lý do khẩn cấp liên quan đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu người bị nạn, truy bắt tội phạm hoặc lý do bất khả kháng khác; đồng thời phải kịp thời báo cáo ngay với Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thông báo Công an cấp tỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình"./.

