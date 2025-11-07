Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá cacao lao dốc mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đảo chiều trong phiên giữa tuần, khi sắc đỏ phủ rộng 3 trên 4 nhóm hàng.

Áp lực chốt lời cùng triển vọng nguồn cung cải thiện khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm hơn 0,6%, xuống còn 2.325 điểm. Đáng chú ý, giá cacao tiếp tục lao dốc mạnh, còn bạch kim cũng rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần.

Khép lại phiên giao dịch ngày 6/11, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Ca cao trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi tiếp tục giảm mạnh - nối dài đà suy yếu sang phiên thứ hai liên tiếp khi đánh mất hơn 3,3% xuống còn 6.185 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cacao đang chịu sức ép giảm trong bối cảnh thị trường ghi nhận những triển vọng lạc quan hơn về mùa vụ tại Tây Phi - khu vực sản xuất cacao lớn nhất thế giới.

Trong một cuộc khảo sát mới được thực hiện, nông dân Bờ Biển Ngà cho biết cây trồng đang trong quá trình phát triển tốt, thời tiết khô ráo giúp việc phơi hạt diễn ra thuận lợi, trong khi tại Ghana, điều kiện khí hậu ổn định giúp các quả ca cao chín đều và đạt chất lượng cao.

Quả cacao. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Hãng sản xuất chocolate Mondelez cho biết, số lượng quả cacao được đếm tại khu vực Tây Phi trong năm nay cao hơn mức trung bình 5 năm khoảng 7%, đồng thời cũng vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện vụ thu hoạch chính tại Bờ Biển Ngà đã bắt đầu, giới sản xuất đang tỏ ra khá tin tưởng về chất lượng ca cao năm nay.

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết World Weather cũng nhận định thời tiết ở các vùng trọng điểm trồng cacao sẽ tiếp tục diễn biến thuận lợi.

Tại miền Nam Ghana, mưa lớn trong 24 giờ qua có thể làm chậm tiến độ thu hoạch ngắn hạn nhưng lại mang lợi ích cho năng suất mùa vụ trong dài hạn.

Theo dự báo, từ nay đến cuối tuần, lượng mưa tại Bờ Biển Ngà dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trước khi giảm dần vào đầu tuần tới. Ghana và Cameroon cũng được dự báo có điều kiện thời tiết tương tự.

Trên phương diện nhu cầu, triển vọng tiêu thụ cacao vẫn chưa thực sự khởi sắc. Tập đoàn Barry Callebaut cảnh báo doanh số sản phẩm chứa ca cao trong năm tài chính tới có thể giảm ở mức một chữ số do giá nguyên liệu vẫn neo cao, gây sức ép lên lợi nhuận các nhà sản xuất chocolate.

Tuy nhiên, xu hướng giảm giá bị kìm lại phần nào bởi yếu tố rủi ro nguồn cung, khi tình hình chính trị tại Cameroon - nước sản xuất cacao lớn thứ năm thế giới trở nên căng thẳng sau cuộc bầu cử vừa qua, cùng lo ngại bất ổn leo thang trở lại ở Nigeria.

Song song đó, lượng tồn kho tại sàn ICE tiếp tục giảm thêm 3.860 bao, xuống còn 1,807 triệu bao - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, thị trường kim loại phiên hôm qua ghi nhận những diễn biến phân hóa rõ nét trong từng mặt hàng. Đáng chú ý, giá bạch kim quay đầu giảm 1,6% về mức 1.537 USD/ounce - mức thấp nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Theo MXV, giá bạch kim trong phiên hôm qua chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ suy yếu, song vẫn được hỗ trợ phần nào nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Bạch kim. (Nguồn: Market News)

Hoạt động sản xuất yếu kém tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ bạch kim lớn nhất thế giới đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu kim loại này trong thời gian tới.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số quản lý thu mua (PMI) ngành sản xuất tiếp tục duy trì dưới ngưỡng tăng trưởng trong tháng 10, chỉ ở mức 49 điểm, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp nằm trong vùng thu hẹp.

Bên cạnh đó, số liệu từ hải quan Trung Quốc cũng cho thấy nhập khẩu bạch kim của Trung Quốc dù cải thiện trong tháng 9 nhưng vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu đạt gần 77 tấn, tương đương 2,5 triệu ounce, tương đương với mức giảm khoảng 12,4% so với năm ngoái.

Trên quy mô toàn cầu, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2029, với mức thiếu hụt trung bình khoảng 620.000 ounce mỗi năm, tương đương 8% nhu cầu toàn cầu.

Dù triển vọng ngắn hạn chịu sức ép từ Trung Quốc, giá bạch kim vẫn được hỗ trợ nhờ nhu cầu ổn định từ các lĩnh vực công nghiệp, trang sức và đầu tư.

Trong ngắn hạn, đà phục hồi của giá bạch kim có thể được củng cố khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu rõ rệt: Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đã tăng lên 4,4% - mức cao nhất trong 4 năm, khi tốc độ tuyển dụng chậm lại và số lượng sa thải gia tăng.

Theo Revelio Labs, riêng trong tháng 10, Mỹ có khoảng 9.100 việc làm phi nông nghiệp bị cắt giảm, chủ yếu trong khu vực công.

Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy gần 70% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Viễn cảnh lãi suất thấp thường gây áp lực lên đồng USD, khiến các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này như bạch kim trở nên hấp dẫn hơn với người mua toàn cầu./.

