Thị trường hàng hóa nguyên liệu: Nhóm năng lượng chứng kiến lực mua áp đảo

Sau 4 phiên liên tiếp suy yếu, thị trường hàng hóa toàn cầu khép lại phiên giao dịch ngày 23/9 trong sắc xanh. Chỉ số MXV-Index nhích 0,6% lên 2.232 điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ thị trường năng lượng.

Thị trường năng lượng phiên 23/9 chứng kiến lực mua áp đảo khi toàn bộ cả 5 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, giá dầu Brent đã leo lên mốc 67,63 USD/thùng, tăng 1,59%; trong khi giá dầu WTI cũng chạm mốc 63,41 USD/thùng, tương ứng với mức tăng lên tới 1,81%.

Giá dầu thế giới đã chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp trong phiên giao dịch hôm qua, khi những lo ngại về nguồn cung tăng mạnh tạm thời lắng dịu.

Ở chiều ngược lại, càphê vẫn chịu sức ép trước diễn biến khó lường từ chính sách thương mại và thời tiết thuận lợi cho mùa vụ chỉ làm triển vọng dư cung thêm rõ nét.

Nổi bật ngày 23/9 là tin hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu tự trị người Kurd phía Bắc Iraq vẫn tiếp tục gián đoạn do hai doanh nghiệp chủ chốt tại khu vực này, gồm DNO của Na Uy và Genel của Anh, yêu cầu phải có bảo lãnh trả nợ.

Hiện tại, chính quyền khu tự trị người Kurd đang nợ các nhà sản xuất khoảng 1 tỷ USD, trong đó ước tính phần nợ quá hạn của DNO là khoảng 300 triệu USD.

Chủ tịch điều hành DNO, ông Bijan Mossavar-Rahmani, cho biết đã đề xuất "những giải pháp dễ dàng có thể được đồng thuận nhanh chóng" nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Trước đó, một số trang báo đưa tin về thỏa thuận giữa chính quyền liên bang Iraq, khu tự trị người Kurd và các công ty khai thác dầu tại đây về việc tái khởi động xuất khẩu dầu từ phía Bắc Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm 230.000 thùng/ngày vào nguồn cung của quốc gia khai thác dầu lớn thứ hai trong khối OPEC, từ đó gia tăng sức ép lên giá dầu thế giới.

Tuy nhiên, phản ứng thị trường sau khi thông tin thỏa thuận bị gián đoạn cho thấy sự nóng vội, như nhận xét của chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn tại Price Futures Group: “Thị trường đã bán tháo ngay sau các báo cáo về thỏa thuận tại Kurdistan, nhưng thực tế việc không có thỏa thuận đồng nghĩa số lượng dầu đó vẫn chưa thể trở lại thị trường.”

Điều này đã tiếp sức cho đà tăng giá dầu, nhất là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung từ Nga và Trung Đông.

Ở một diễn biến khác, thị trường khí tự nhiên tại Mỹ đã ghi nhận sự phục hồi sau 5 phiên giảm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 11 trên sàn NYMEX tăng 1,39%, lên mức 3,14 USD/MMBtu.

Việc những dự báo thời tiết nắng nóng trở lại đã kéo theo kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ điện làm mát của người dân Mỹ cũng như nhu cầu nhiên liệu đầu vào của các nhà máy điện tại đây.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực bán áp đảo, đặc biệt đối với hai mặt hàng càphê.

Thu hoạch càphê của Công ty Càphê 706 (Tổng Công ty Càphê Việt Nam) ở Ia Grai (Gia Lai). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cụ thể giá càphê Arabica đánh mất tới 4,7% về mức 7.719 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta cũng giảm gần 3,8% xuống mức 4.118 USD/tấn.

Theo MXV, nguyên nhân chính khiến giá càphê lao dốc trong phiên hôm qua đến từ những biến động khó lường về thuế quan và diễn biến tích cực của thời tiết.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất 0,25%, dòng tiền vẫn tiếp tục dịch chuyển khỏi thị trường hàng hóa để tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc, tạo áp lực giảm giá lên nhiều mặt hàng; trong đó có càphê.

Bên cạnh đó, triển vọng thương mại giữa Mỹ và Brazil đang cho thấy những dấu hiệu tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva vào tuần tới, qua đó mang theo kỳ vọng mặt hàng càphê của Brazil có thể được nới lỏng thuế.

Đồng thời, thời tiết thuận lợi cũng hỗ trợ quá trình phát triển của cây càphê. Tại Brazil, các vùng trồng càphê chính đã bắt đầu đón nhận mưa trở lại, tuy lượng mưa còn hạn chế.

Theo dự báo của World Weather Inc., tình trạng khô hạn có thể sẽ tái diễn từ cuối tuần này sang đầu tuần tới, với lượng mưa mỗi ngày dao động từ vết mưa đến 6mm, một số khu vực có thể đạt 10mm. Người trồng phần nào yên tâm hơn trước diễn biến này, dù tình trạng thiếu nước vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Tại Việt Nam, dự báo lượng mưa tại các vùng trồng càphê chính sẽ cao hơn trung bình trong tuần tới do siêu bão Ragasa.

World Weather Inc. nhận định mưa rào và dông có khả năng xuất hiện hàng ngày tại Tây Nguyên và Quảng Trị trong khoảng 10 ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của quả càphê.

Phần lớn mưa lũ ở miền Bắc dự kiến cũng sẽ giảm dần vào cuối tuần này nếu bão di chuyển đúng như dự báo, tuy nhiên, lượng mưa quá lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mùa vụ.

Tại thị trường nội địa, giao dịch càphê cuối niên vụ diễn ra thưa thớt do lượng hàng tồn cũ còn hạn chế. Đa số đại lý và nông dân có xu hướng giữ lại hàng, chờ giá tăng trở lại trên mốc 120.000 đồng/kg mới cân nhắc bán ra./.

