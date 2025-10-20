Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, Ban Tổ chức hội chợ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão lụt trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025 từ ngày 26/10-4/11/2025.

Dự kiến Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt sẽ được công bố trong chương trình Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, tổ chức vào 20h ngày 25/10/2025, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ngoài tài khoản và QR quyên góp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi tạo riêng cho Hội chợ Mùa Thu 2025 được công bố tại Lễ khai mạc Hội chợ và trên các phương tiện truyền thông, Ban Tổ chức còn bố trí các hòm từ thiện tại 8 cửa vào Trung tâm hội chợ, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và người dân trực tiếp đóng góp tiền mặt.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) tiếp nhận tài trợ (nước uống) có dán tem QR để ủng hộ chuyển khoản; bố trí nhân sự tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật tại các quầy thông tin của hội chợ. Việc tiếp nhận ủng hộ được Ban Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, đảm bảo mọi đóng góp được chuyển đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo Ban Tổ chức, việc kết hợp hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt đối với các vấn đề xã hội (ESG), vốn trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Do đó, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là nơi mà phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội được thể hiện rõ rệt nhất.

"Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên quý giá, giúp bà con vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Qua đó, sự kiện sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mô hình hội chợ mới, nơi các giá trị kinh tế và nhân văn hòa quyện, lan tỏa tinh thần đoàn kết và văn hóa sẻ chia của người Việt," Ban tổ chức kỳ vọng./.

Thêm nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hàng chục tỷ đồng từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào nhằm hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ.