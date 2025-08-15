Các nước láng giềng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc đã tham gia hội nghị thảo luận giữa các quốc gia có chung đường biên giới với Myanmar tại thành phố An Ninh, Trung Quốc.

Bộ trưởng các nước có chung đường biên giới với Myanmar bắt tay. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 15/8, tại thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị thảo luận giữa các quốc gia có chung đường biên giới với Myanmar.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cập nhật tình hình chung tại Myanmar, trong đó có kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, cùng tiến độ thực hiện 5 Đồng thuận của các nhà lãnh đạo ASEAN liên quan đến vấn đề Myanmar.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane tái khẳng định cam kết của Lào trong việc hỗ trợ Myanmar giải quyết các vấn đề bất ổn về chính trị một cách hòa bình và bền vững trên nguyên tắc của Myanmar làm dẫn dắt và làm chủ thông qua việc triển khai 5 Thỏa thuận của các lãnh đạo ASEAN.

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận hợp tác để giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia như, buôn bán ma túy, buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Hội nghị nhất trí rằng các loại tội phạm xuyên quốc gia này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, bao gồm cả sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Hội nghị nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác để giải quyết những vấn đề này nhằm tạo ra một khu vực hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển bền vững./.

