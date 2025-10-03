Hội sách Hà Nội lần X: Điểm hẹn tri thức cuối tuần cho nhiều độ tuổi

Hội sách Hà Nội khai mạc tối 3/10, giới thiệu nhiều đầu sách đáng chú ý, đẹp mắt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tối 3/10, Hội sách Hà Nội lần X, năm 2025 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện, nhằm thúc đẩy và trau dồi văn hóa đọc.

Chương trình năm nay kéo dài 4 ngày từ 2-5/10 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động hữu ích.

Cụ thể, hội sách mang đến nhiều buổi ra mắt sách từ các tác giả nổi tiếng, các tác phẩm về danh nhân, nhân vật quan trọng cùng các vấn đề nóng đang được quan tâm như nuôi dạy trẻ, nuôi dưỡng tâm hồn...

Ngày thứ Bảy (4/10) có 3 hoạt động. Sáng (9 giờ 30 đến 11 giờ) - Ra mắt tiểu thuyết "Thành phố và những bức tường bất định" của tác giả Haruki Murakami, giao lưu cùng dịch giả Lương Việt Dũng (bút danh Uyên Thiểm).

Các sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được bán và giới thiệu tại hội sách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều (16 giờ đến 18 giờ 30) - Giao lưu chủ đề “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử” xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cha con Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, giới thiệu bộ sách gồm 4 cuốn: "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh," "Hành trình vì hoà bình," "Những cánh thư ra Bắc vào Nam" và "Nguyễn Chí Thanh - góc nhìn từ hậu thế."

Khách mời là Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam và đại diện gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Tối (19 giờ đến 21 giờ) - Giới thiệu sách thiếu nhi "Xứ sở sương mù: Cuộc truy tầm Keo Dán Ký Ức: Gia đình là phép màu" của tác giả Daryl Kho. Khách mời là Tiến sỹ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh và dịch giả Kiều Ngân Hà. Sự kiện mang đến không gian giao lưu, trò chuyện về giá trị của ký ức và sức mạnh kì diệu của tình thân.

Ngày Chủ nhật (5/10) có 4 hoạt động. Sáng (8 giờ 30 đến 9 giờ 30) - Giao lưu giới thiệu tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” của tác giả, nhà văn người Pháp Yveline Féray; khách mời Nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Hà Thủy Nguyên.

Cũng trong buổi sáng (10 giờ đến 11 giờ 30) có buổi giới thiệu sách IELTS WRINGTING, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cùng tác giả (chủ biên) Nguyễn Hoàng Huy - CEO Hệ thống Anh ngữ The Forum Education.

Hội sách là điểm đến phù hợp cho các gia đình dịp Tết Trung Thu. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều (14 giờ đến 15 giờ 30) là buổi giao lưu chủ đề “Lật mở trang sử Việt - Cùng con khám phá hào khí dân tộc qua từng trang sách tranh” xoay quanh 3 tựa sách: "Bác Hồ sáng mãi niềm tin," "Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ thầy giáo đến vị tướng huyền thoại" và "Việt Nam vươn mình."

Cũng trong buổi chiều (16 giờ đến 17 giờ 30) có giao lưu chủ đề “Giải mã cảm xúc - Hiểu con từ trái tim” với 6 tựa sách "Cầu vồng cảm xúc," "Lift the Flap cảm xúc này là gì nhỉ?" "Combo những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc," "Sơ đồ tư duy phát triển IQ-EQ," "Máy đo cảm xúc - Giải mã cảm xúc," loạt sách "Những câu chuyện bồi dưỡng EQ." Diễn giả sự kiện là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội sách Hà Nội lần X còn là hoạt động thiết thực mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, 71 năm Giải phóng Thủ đô và 24 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hòa bình.

Tại đây còn có gian chuyên đề "Thăng Long-Hà Nội: Khát vọng vươn mình" giới thiệu gần 400 đầu sách tiêu biểu; gian sách quốc tế giới thiệu nhiều ấn phẩm văn hóa của Lào, các sách ngoại văn từ Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc.

Năm nay, chương trình tiếp tục mang đến nhiều gian hàng của các nhà xuất bản Kim Đồng, Đông A, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, Công ty Cổ phần Sách Alpha... với nhiều mức ưu đãi khác nhau.

Nhiều hoạt động trải nghiệm số tại hội sách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bên cạnh chương trình đó còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như hỏi đáp với Cụ rùa AI, công nghệ thực tế ảo VR360, tìm hiểu về 34 tỉnh thành thông qua ứng dụng GIS... hay trải nghiệm in rập bia tiến sỹ, khám phá lịch sử các danh nhân tại gian của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám), diễn ra xuyên suốt 4 ngày sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định trong giai đoạn khoa học công nghệ phát triển, sách vẫn giữ được vị thế quan trọng, là nguồn tri thức vô giá và phương tiện để nhận thức về thế giới.

Việc phát triển văn hóa đọc đồng hành cùng khoa học, công nghệ đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số chính là nhiệm vụ là hành động thiết thực nhằm xây dựng thủ đô Hà Nội, góp phần đưa Thủ đô thành trở thành trung tâm hội tụ và phát huy các giá trị văn hóa.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà hưởng ứng hoạt động xây dựng tủ sách cho cộng đồng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cũng tại lễ khai mạc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn thành phố, các đơn vị tham gia hội sách cùng toàn thể quý độc giả hưởng ứng hoạt động trao tặng sách cho các thư viện công cộng trên địa bàn.

"Đây là một hành động thiết thực, góp phần khơi dậy niềm đam mê, thói quen đọc sách trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy tinh thần tự học, học tập suốt đời, một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã hội," ông Trương Việt Dũng khẳng định./.

