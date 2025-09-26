Thói quen đọc sách của học sinh: Bài toán khó trong kỷ nguyên số

Tọa đàm bàn giải pháp phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, nhấn mạnh vai trò nhà trường, gia đình, thư viện và cơ quan xuất bản trong việc khơi dậy thói quen đọc cho học sinh.

Tại tọa đàm “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc cho học sinh – sinh viên,” các diễn giả đã tập trung bàn giải pháp xây dựng thói quen đọc trong bối cảnh mạng xã hội, internet lấn át.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội) cho biết, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động như viết cảm nhận về sách, thi giới thiệu sách, tạo không gian đọc thân thiện, song vẫn gặp khó do học sinh chuộng sách ngắn, đa phương tiện.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh vai trò “người truyền lửa” của cán bộ thư viện, cần được bồi dưỡng và đãi ngộ thỏa đáng để hướng dẫn học sinh đến với sách.

Các chuyên gia cho rằng gia đình, nhà trường và cơ quan xuất bản phải đồng hành, tạo môi trường đọc sách, hình thành thế hệ học sinh vừa giỏi kiến thức, vừa có tình yêu và kỹ năng đọc./.