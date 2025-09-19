Giải thưởng Trường học Sinh thái: Kỳ vọng hình thành hệ thống giáo dục xanh

Sáng 19/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa,” nhằm tạo động lực để nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường học đường ra đời, hình thành hệ thống giáo dục xanh toàn diện.

Sự kiện trên là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện của Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, tiếp nối thành công của mùa giải năm trước với 12 trường được vinh danh là “Trường học sinh thái ASEAN.”

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, cho biết trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách và sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa, trong đó có phong trào “Chống rác thải nhựa” do Chính phủ phát động.

Với chức năng, lợi thế của mình, thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường cùng với ngành giáo dục cũng đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng các mô hình trường học xanh, đưa nội dung giáo dục môi trường, kinh tế tuần hoàn, và tiêu dùng bền vững vào chương trình học tập.

Theo ông Thành, giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Trong đó trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi khơi nguồn cảm hứng, góp phần hình thành nhân cách, ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội và môi trường.

Theo ông Thành, giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Trong đó trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi khơi nguồn cảm hứng, góp phần hình thành nhân cách, ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội và môi trường.

Trong đó, các em học sinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Các em học sinh không chỉ trực tiếp thực hiện các hành động cụ thể tại cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường (như tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa, phân loại rác thải, tham gia các hoạt động trồng cây xanh); mà còn là những tuyên truyền viên hiệu quả, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến gia đình, bạn bè và cộng đồng, trở thành hình mẫu tích cực, thúc đẩy người lớn suy nghĩ và hành động vì môi trường.

Vì vậy, với chủ đề "Trường học không rác thải nhựa," ông Thành nhấn mạnh đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang là thách thức môi trường toàn cầu.

"Việt Nam nói riêng và các quốc gia ASEAN nói chung đang phải đối mặt với áp lực lớn từ rác thải nhựa, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau,” ông Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu.



Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các đơn vị thường trực giải thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng đến tất cả các trường học trên địa bàn cả nước; nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để đảm bảo tất cả các trường học ở Việt Nam đều có cơ hội tham gia giải.

Là trường học từng được vinh danh “Trường học sinh thái ASEAN” năm 2024, ông Phan Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Genesis Hà Nội, đã có bài phát biểu truyền cảm hứng về hành trình xây dựng ngôi trường xanh, lan tỏa thói quen xanh đến từng học sinh, phụ huynh và cộng đồng

Ông Phan Anh nhấn mạnh giải Nhất “Trường học sinh thái ASEAN” mà Genesis giành được năm trước, không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm kiên trì gieo trồng thó​i quen bền vững. “Thay đổi thói quen bảo vệ môi trường giống như tập viết bằng tay trái, lúc đầu khó nhưng nếu kiên nhẫn thì sẽ trở thành tự nhiên,” Giám đốc Hệ thống Giáo dục Genesis chia sẻ thực tế sinh động.

Theo ông Phan Anh, linh hồn trường học sinh thái nằm ở hành động trách nhiệm hàng ngày của các thầy cô giáo và học trò: Từ dự án Family Tree trồng hơn 70 cây xanh, quy định hạn chế nhựa dùng một lần, đến việc tái chế vật dụng bỏ đi thành đồ dùng học tập hay tác phẩm nghệ thuật.

Nhà trường còn duy trì “Ngày thứ Sáu tiết kiệm năng lượng” với 9 hành động cụ thể, tổ chức vườn trường sinh thái, hội chợ đồ cũ, thu gom pin thải, khởi nghiệp xanh và các lớp trải nghiệm về vi nhựa. Mỗi hoạt động đều nhằm nuôi dưỡng niềm tin rằng “hành động nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn.”

Kết thúc bài phát biểu, ông Phan Anh gửi gắm thông điệp: “Bảo vệ môi trường không phải là ước mơ xa vời. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo để bắt đầu, mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hôm nay để tiến tới sự hoàn hảo ngày mai.”/.

Sự kiện Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2025 quy tụ khoảng 11.000 đại biểu với hơn 400 điểm cầu, khẳng định sức hấp dẫn, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc xây dựng môi trường giáo dục xanh. Hoạt động được coi là cơ hội kết nối, khơi dậy ý thức và hành động xanh trong thế hệ học sinh - những đại sứ môi trường tương lai. Bắt đầu từ những việc nhỏ: Phân loại rác, thu gom rác thải nhựa, trồng thêm cây xanh - chính là những hạt giống gieo mầm cho tương lai.

