Bảo vệ môi trường: Liên hợp quốc hối thúc các quốc gia nộp kế hoạch khí hậu

Ngày 3/9, Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia quá hạn nộp kế hoạch khí hậu nhanh chóng đưa ra lộ trình bảo vệ khí hậu, trong bối cảnh hàng chục quốc gia gây ô nhiễm lớn vẫn chưa công bố các cam kết mới.



Trong một bức thư, Giám đốc Cơ quan Khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell nhấn mạnh kế hoạch khí hậu của các quốc gia là những động lực mạnh mẽ nhất của thế kỷ này cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống, đồng thời là nền tảng cho cuộc chiến chống lại khủng hoảng khí hậu toàn cầu của nhân loại.

Ông Stiell kêu gọi các quốc gia đệ trình các bản kế hoạch trước cuối tháng 9, để các cam kết được đưa vào báo cáo về hành động khí hậu toàn cầu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.



Gần 200 quốc gia tham gia Thỏa thuận Paris ban đầu dự kiến đưa ra các chính sách cập nhật vào tháng 2/2025, với các mục tiêu giảm phát thải năm 2035 khắt khe hơn cùng kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ 30 quốc gia, trong đó các nền kinh tế lớn như Brazil, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Canada đã đệ trình kế hoạch, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) nằm trong số những tên tuổi lớn vẫn chưa nộp kế hoạch sửa đổi. Mỹ cũng đã đưa ra một bản kế hoạch, nhưng được coi là phần lớn mang tính biểu tượng.



Theo các nhà quan sát, phản ứng chậm chạp của toàn cầu cho thấy sự suy giảm quyết tâm hành động vì khí hậu, khi các quốc gia phải đối phó với các cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng gia tăng và căng thẳng thương mại quốc tế.



Các kế hoạch khí hậu quốc gia nằm trong nỗ lực chung nhằm đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, thế giới hiện đang tiến gần hơn đến mức tăng nhiệt độ 3 độ C. Lượng khí thải toàn cầu cần phải giảm gần một nửa vào cuối thập kỷ này để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức an toàn./.

