Toàn dân bảo vệ môi trường: Cộng hưởng sức mạnh vì một Việt Nam xanh sạch đẹp

Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự lễ phát động. (Ảnh: Tùng Đinh)

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, được sự phân công của Chính phủ, sáng 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trang trọng tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Thắng nhấn mạnh mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một “chiến sĩ xanh” trên mặt trận bảo vệ môi trường. Khi toàn dân đồng lòng, mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, để đất nước ta thật sự trở thành Tổ quốc xanh, sạch, đẹp, bền vững.

Cần phát huy sức mạnh toàn dân

Theo ông Thắng, Lễ phát động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp” không chỉ là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn; mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường.

Với tinh thần đó, ông Thắng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng hãy nêu cao ý thức, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, bằng cách: Không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; Tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ và bãi biển.

“Mỗi người dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một ‘chiến sĩ xanh’ trên mặt trận bảo vệ môi trường. Khi toàn dân đồng lòng, mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, để đất nước ta thật sự trở thành Tổ quốc xanh, sạch, đẹp, bền vững,” ông Thắng nhấn mạnh.

Các cấp chính quyền cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Thắng cho biết thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh với quy mô lớn, tinh thần quyết tâm cao.

Hòa chung khí thế đó, ngay trong thời điểm sự kiện hôm nay, tại nhiều xã, phường của Thủ đô, các hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường cũng đang đồng loạt diễn ra, thể hiện sự đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lan tỏa lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp. (Ảnh: Khương Trung)

“Từ thực tiễn sinh động và đầy cảm hứng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên phạm vi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,” ông Thắng kêu gọi.

Cần phát huy sức trẻ, xây dựng “tổ ấm xanh”

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, xung kích trong tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là “nhạc trưởng” trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, dẫn dắt cộng đồng chung tay vì môi trường xanh.

Đặc biệt, ông Thắng nhấn mạnh thế hệ trẻ Việt Nam hãy biến lòng nhiệt huyết thành những việc làm thiết thực, biến mỗi con đường, bãi biển, dòng sông thành công trình thanh niên xanh, sáng tạo và đầy sức sống; phụ nữ cả nước, hãy biến từng gia đình, từng khu dân cư thành những “tổ ấm xanh” để nhân lên tình yêu thương và trách nhiệm với môi trường.

Cùng với đó, các bác cựu chiến binh, những “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, hãy tiếp tục làm tấm gương sáng, truyền cảm hứng về kỷ luật, ý chí và tinh thần trách nhiệm, để cộng đồng cùng giữ gìn môi trường sống trong lành.

“Các cô, các bác nông dân hãy đi đầu trong sản xuất sạch, để các làng quê, đồng ruộng thực sự là miền quê trù phú, an lành, đáng sống. Các anh, chị, em công nhân, người lao động hãy xây dựng mỗi nhà máy, công xưởng thành một ‘pháo đài xanh’ góp phần dựng xây nền công nghiệp hiện đại nhưng thân thiện với môi trường,” lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi.

Theo người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của chính chúng ta và các thế hệ mai sau, là thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước.

“Tôi mong rằng, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương, phong trào sẽ trở thành nếp sống, thói quen, văn hóa ứng xử văn minh, thân thiện với môi trường của toàn thể nhân dân,” ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng cũng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào.

“Chúng ta hãy cùng nhau chung sức xây dựng một môi trường sống trong lành, một đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” ông Thắng kêu gọi./.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Công điện nêu rõ: "Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, khu dân cư,... Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, rác thải tồn đọng chưa được xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn". Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm huy động nguồn lực, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, tập trung phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ trong tháng 8/2025.

