Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng hợp tác bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã hợp tác rộng rãi về các mặt đối thoại chính sách, giao lưu kỹ thuật, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, thu được một loạt thành quả trong lĩnh vực hợp tác bảo vệ môi trường, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của khu vực.

Đó là nhận định được Thứ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc Quách Phương đưa ra tại buổi họp báo ngày 30/8, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra từ ngày 31/8-1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Thứ trưởng Quách Phương cho biết, dưới sáng kiến và dẫn đầu xây dựng của Trung Quốc, hiện nay, nền tảng chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường của SCO đã xây dựng xong Cổng thông tin nền tảng 3 thứ tiếng Trung, Nga và Anh.

Nền tảng tập hợp các luật và quy định bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn chính sách và chế độ quản lý môi trường… của các quốc gia thành viên, các doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu, tra cứu để phát triển theo quy định của pháp luật tại địa phương và bảo vệ an toàn đầu tư.

Trong khi đó, các quốc gia thành viên có thể dựa vào nền tảng này để thực hiện các hoạt động kết nối ngành, các doanh nghiệp có thể thể hiện giải pháp công nghệ và giải pháp xanh của riêng họ trên nền tảng, tìm kiếm và ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường tiên tiến cần thiết và mở ra các cơ hội thị trường mới.

Quan chức trên cho biết, giao lưu kỹ thuật giữa các nước thành viên SCO tiếp tục đi vào chiều sâu. Trung Quốc dựa vào Trung tâm Hợp tác bảo vệ môi trường Trung Quốc - SCO, tổ chức thành công hơn 30 hoạt động giao lưu và kết nối kỹ thuật song phương, thu hút gần 1.000 đại diện trong ngành tham gia, phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy ứng dụng và quảng bá công nghệ carbon thấp xanh tại các nước SCO.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tổ chức các hoạt động đào tạo như quản lý rác thải, xây dựng thông tin hóa, bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý môi trường nước.

Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng cơ sở sáng tạo bảo vệ môi trường sinh thái Trung Quốc - SCO, cơ sở này coi bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng điểm.

Thứ trưởng Quách Phương cho biết, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý ô nhiễm, phục hồi sinh thái với các bên, triển khai hợp tác thiết thực với các nước thành viên, tiếp thêm động lực vững chắc cho thực hiện quản lý bền vững môi trường sinh thái khu vực.

Theo quan chức trên, Trung Quốc sẽ tiếp tục sâu sắc hóa hợp tác với các nước SCO về mặt bảo vệ đa dạng sinh học.

Chính phủ Trung Quốc dẫn đầu bỏ vốn 1,5 tỷ nhân dân tệ (gần 210 triệu USD), thành lập Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh. Năm 2024, quỹ chính thức ra mắt với 9 dự án đầu tiên được hỗ trợ./.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8/2025 đến ngày 1/9/2025.