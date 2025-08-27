Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Theo Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người; trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan, đó là hướng đi đúng đắn.