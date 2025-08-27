Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8/2025 đến ngày 1/9/2025./.
Trung Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh SCO có quy mô lớn nhất
Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến diễn ra từ ngày 31/8-1/9/2025 tại Trung Quốc sẽ có sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia và 10 lãnh đạo các tổ chức quốc tế.