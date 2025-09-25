Tây Ninh từng bước giải quyết vấn đề thiếu giáo viên

Năm học 2025-2026, ngành giáo dục Tây Ninh đối diện thách thức lớn là tình trạng thiếu hụt giáo viên ở nhiều cấp học. Toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 viên chức đang công tác nhưng vẫn thiếu gần 2.500 giáo viên. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học.

Thiếu giáo viên, sỹ số lớp còn cao

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.024 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông (965 trường công lập, 60 trường ngoài công lập), với hơn 573.000 học sinh. Trong đó, bậc tiểu học có trên 224.000 học sinh, trung học cơ sở 170.000 học sinh và trung học phổ thông gần 78.000 học sinh.

Quy mô trường lớp ngày càng mở rộng, số học sinh tăng nhanh, trong khi số lượng giáo viên tuyển mới chưa đáp ứng kịp, khiến nhiều đơn vị phải sắp xếp nhân sự để bảo đảm giảng dạy.

Toàn tỉnh hiện còn thiếu 2.481 giáo viên (mầm non 528, tiểu học 735, trung học cơ sở 917 và trung học phổ thông 301) cùng với 349 nhân viên trường học.

Xã Bến Lức là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp. Số lượng học sinh tăng nhanh khiến áp lực trường lớp và nhu cầu giáo viên luôn ở mức cao.

Tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, năm học trước có 1.714 học sinh, nay tăng lên 1.823 em với 42 lớp học. Tuy nhiên, trường vẫn còn thiếu 14 giáo viên so với biên chế được giao.

Một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên tại Tây Ninh là nguồn tuyển hạn chế. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực Đặng Thị Thúy Hoa cho biết: “Nhà trường đã tạm thời hợp đồng với giáo viên từ nhiều nguồn để bảo đảm chương trình giảng dạy. Dù còn khó khăn, tập thể phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và hướng tới danh hiệu xuất sắc trong năm học mới.”

Trường Trung học cơ sở Gò Đen cũng đối diện tình trạng thiếu nhân sự. Năm học 2025-2026, trường có 1.687 học sinh với 39 lớp, song còn thiếu tới 17 giáo viên.

Hiệu trưởng Nguyễn Thành Dững chia sẻ: “Cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, sỹ số mỗi lớp trung bình 40 học sinh, lại thiếu nhân viên thiết bị và công nghệ thông tin, nên giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều việc. Trước mắt, trường hợp đồng giáo viên nghỉ hưu, giáo viên từ các trường khác để bảo đảm chương trình. Về lâu dài, chúng tôi tập trung nâng cao năng lực đội ngũ và xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình phổ thông.”

Quyết tâm nâng chất lượng giáo dục

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên là nguồn tuyển mới hạn chế, chưa kịp bù vào số lượng nghỉ hưu. Trước mắt, các trường được phép hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế để bảo đảm dạy và học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh Nguyễn Quang Thái cho biết: “Ngành xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 là phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về lương, phụ cấp, khen thưởng để động viên.”

Song song với hợp đồng ngắn hạn, Tây Ninh đẩy mạnh bồi dưỡng thường xuyên, nâng chuẩn trình độ giáo viên, bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ nhà trường, đáp ứng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp. Đặc biệt, ngành chú trọng trang bị cho giáo viên kỹ năng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy.

Về lâu dài, tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo từng bậc học, gắn với nhu cầu thực tế. Công tác tuyển dụng sẽ căn cứ các quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và Nghị định 60/2025/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo cơ hội thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng về với các trường.

Cùng với việc cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, Tây Ninh sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp thâm niên, ưu đãi nghề, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, đồng thời nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù để tạo động lực cho giáo viên gắn bó lâu dài.

Trường THCS Gò Đen (tỉnh Tây Ninh) coi trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm công dân cho học sinh. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Địa phương sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo để đặt hàng, tuyển chọn sinh viên xuất sắc, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, có cơ hội thăng tiến để giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các nhà trường ở Tây Ninh vẫn nỗ lực xây dựng môi trường học tập hiện đại, chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực học sinh.

Trường Trung học cơ sở Gò Đen đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục uy tín, nơi thầy và trò có khát vọng vươn tới xuất sắc, hướng tới phát triển toàn diện 5 phẩm chất và 10 năng lực cho học sinh.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, mở rộng sân chơi thể thao, học thuật, tạo điều kiện để học sinh phát huy sở trường. Những mô hình này vừa giảm áp lực sỹ số lớp học đông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

