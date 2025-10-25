Lâm Vỹ Dạ, Thanh Duy, Hải Đăng Doo… làm giáo viên trong 'Trường học siêu sao'

Ngày 25/10, Viettel Media chính thức ra mắt chương trình truyền thực tế “Trường học siêu sao” - chương trình đầu tiên dành cho trẻ em dưới hình thức lớp học đặc biệt, mang thông điệp “Con không cần giống ai, vì con là duy nhất.”

Với mô hình vừa học vừa chơi, “Trường học siêu sao” không chỉ là một show giải trí mà còn là hành trình giáo dục, giúp các em nhỏ phát triển toàn diện về ngôn ngữ, tư duy, kỹ năng xã hội và trí tuệ cảm xúc trong môi trường học tập tích cực, an toàn và đầy ắp tiếng cười.

Tham gia “Trường học siêu sao” là 8 học sinh nhí độ tuổi từ 4-8 tuổi: Minhee, Sữa, Xệ Xệ, Bún, Sóc, Đủ, Dừa Việt Dũng và Dừa Gia An. Mỗi em mang một tính cách, một màu sắc khác biệt, khiến lớp học luôn tràn đầy tiếng cười, những cuộc tranh luận ngây ngô và cả những phút lặng đầy cảm xúc.

Trong số đó, nhiều gương mặt đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua những chương trình ăn khách của Viettel Media như “Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân.”

Lớp học của “Trường học siêu sao” được dẫn dắt bởi các “thầy cô” nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập... Họ là những người bạn sẽ đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Mỗi “giáo viên” đảm nhận một vai trò khác nhau, từ rèn luyện kỷ luật, khơi gợi cảm xúc, đến nuôi dưỡng sáng tạo và khả năng biểu đạt của trẻ. Đặc biệt, chương trình có sự cố vấn chuyên môn của chuyên gia tâm lý giáo dục trẻ em, giúp mỗi hoạt động đều mang giá trị phát triển thực chất.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ là bà mẹ hai con, cứ nghĩ việc tham gia “Trường học siêu sao” chỉ là "chuyện nhỏ" nhưng hóa ra phải trải qua khá nhiều thử thách bởi mỗi bé một cá tính, có bé hợp tác, có bé không hợp tác và cảm xúc thay đổi liên tục không chỉ từng ngày mà từng phút, lúc trước cười lúc sau có khi đã thấy khóc.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ sẽ đóng vai trò là cô giáo trong “Trường học siêu sao.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiệu trưởng “Trường học siêu sao” – Phó Giáo sư-Tiến sỹ Chu Cẩm Thơ, hiện công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, là người trực tiếp tư vấn và định hướng nội dung giáo dục của chương trình. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển năng lực học sinh, cô là người đảm bảo tính khoa học và giá trị giáo dục xuyên suốt hành trình học tập của các em nhỏ.

Trong suốt hành trình 8 ngày, các bé sẽ được hòa mình vào một “lớp học mơ ước” với hàng loạt hoạt động phong phú: Học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp Scots English Class, học năng khiếu nghệ thuật, tham gia thử thách teamwork, rèn kỹ năng sống, dã ngoại và ngày hội biểu diễn cuối khóa.

Chương trình gồm 18 tập, dự kiến lên sóng vào 30/10 trên các kênh phát sóng HTV7, QPVN, SCTV6, Đài Hà Nội và các kênh truyền thông của Viettel Media./.

