Gameshow 'A.I là ai?': Các nghệ sỹ ngỡ ngàng khi gặp phiên bản số của mình

Chương trình truyền hình “A.I là ai?” vừa hé lộ teaser (đoạn giới thiệu ngắn) chính thức, mang đến nhiều tình tiết thú vị cùng bối cảnh trường quay hoành tráng, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ngay từ những giây đầu tiên của teaser, MC Trấn Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin.” Từ thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói - phiên bản mới của Hari Won khiến không chỉ Trấn Thành mà cả trường quay sững sờ. Bên cạnh đó, danh tính thật sự của “vị khách đặc biệt” này được bỏ ngỏ, càng khiến khán giả thêm tò mò và háo hức để khám phá ra sự thật.

Đoạn teaser tiếp tục khiến người xem phấn khích khi hé lộ loạt tên tuổi nổi bật của làng giải trí Việt cùng góp mặt: Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, các diva Thanh Lam và Mỹ Linh, cùng những gương mặt được yêu mến như Minh Hằng, Tóc Tiên, Thuận Nguyễn và Uyển Ân...

Biểu cảm ngỡ ngàng của các khách mời khi gặp bản sao AI của chính mình. (Ảnh: FPT Play)

Có thể nói, “A.I là ai?” không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một “đại tiệc công nghệ - giải trí” khi lần đầu tiên quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng đối diện với phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình, mở ra trải nghiệm chưa từng có trong lịch sử truyền hình Việt.

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu nghe về một gameshow tích hợp yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI), Văn Mai Hương cho biết cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi AI hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Điểm đặc biệt khiến gameshow này gây xôn xao trên mạng xã hội chính là sự xuất hiện của những “song trùng AI” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sỹ thật. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sỹ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình - giống đến mức khó tin. Khoảnh khắc người thật và bản sao cùng xuất hiện và tương tác trong một khung hình gây tò mò lớn cho khán giả.

Chương trình quy tụ dàn sao nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những tình huống thú vị.

Bên cạnh đó, chương trình còn gây tò mò với loạt tình huống kịch tính xen lẫn giải trí giữa các nghệ sĩ khi đối mặt với “song trùng” hoàn hảo của chính mình. Nam diễn viên “trăm tỷ” Quốc Anh nghi ngờ Tiểu Vy ngồi cạnh mình là sản phẩm của AI, trong khi Trung Quân Idol thừa nhận rằng bản sao AI còn giống Văn Mai Hương hơn cả bản gốc. Những phân đoạn các nghệ sỹ trở thành “thám tử,” đưa ra các câu hỏi, lập luận sắc bén để “lật mặt” song trùng hứa hẹn sẽ mang đến những màn “đấu trí” vừa hấp dẫn, vừa thú vị cho khán giả.

Chia sẻ về chương trình, Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy hứng thú khi tham gia một gameshow tích hợp yếu tố AI, bởi không thể phủ nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ này trong đời sống hiện nay. Với một nghệ sĩ luôn phải cập nhật điều mới, Tóc Tiên xem AI là “concept” đáng để quan tâm và học hỏi.

“Tiên không phủ nhận sự thông minh, tiện lợi mà AI mang lại cho cuộc sống của mình. Chính vì vậy, khi nghe về format của chương trình, Tiên thấy đây là một gameshow thú vị - không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả nhìn nhận AI theo hướng tích cực và cởi mở hơn,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Chương trình dự kiến lên sóng với chất lượng 4K trên FPT Play cùng kênh HTV7 vào 20h30 Thứ Sáu hàng tuần từ ngày 24/10./.

