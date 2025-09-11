Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta từ ngày 9-10/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Christopher Cutajar.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Malta, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chúc mừng những thành tựu quan trọng Malta đạt được trong thời gian qua, cảm ơn Malta đã luôn ủng hộ Việt Nam tại các khuôn khổ song phương và đa phương, nhất là trong Liên minh châu Âu (EU); khẳng định coi trọng quan hệ với Malta và mong muốn mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp, các kênh; phát huy hơn nữa vai trò kết nối của Bộ Ngoại giao hai nước và hoan nghênh việc tổ chức tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Malta.

Khẳng định luôn theo dõi và quan tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Malta đánh giá cao chuyến thăm của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta; nhấn mạnh Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác với EU, ủng hộ Việt Nam-EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; sẵn sàng là cửa ngõ của Việt Nam vào EU, đồng thời mong muốn Việt Nam hỗ trợ Malta trong quan hệ với ASEAN.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác mọi mặt, nhất là về kinh tế-thương mại, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác biển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Malta nhất trí với đề nghị của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn EU; vận động Hội đồng châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng IUU; tăng cường hợp tác về biển trong đó có đào tạo thuyền viên, nghiên cứu biển và đại dương, luật biển...

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Malta và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, y tế du lịch, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm cũng như tăng cường trao đổi văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Malta khẳng định vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển và Đại dương, ủng hộ quan điểm của ASEAN về Biển Đông.

Trước đó ngày 9/9, tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Christopher Cutajar với sự tham gia của Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Malta Anton Buttigieg, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước và nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận song phương và đa phương cũng như thúc đẩy ký kết các văn kiện nhằm tạo khuôn khổ pháp lý trong hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế-xã hội và sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá, là bạn của tất cả các nước của Việt Nam; cảm ơn sự Bộ Ngoại giao đã thu xếp chu đáo chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12/2024 vừa qua.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế Việt Nam-Malta, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường của nhau, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hai nước như tổ chức các toạ đàm, diễn đàn kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam-Malta...

Hai bên thống nhất tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó giúp tăng cường thu hút đầu tư giữa Việt Nam với EU nói chung và với Malta nói riêng.

Là nước có thế mạnh về kinh tế biển và hàng hải, Malta khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo thủy thủ, thuyền viên theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển du lịch, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về hàng hải...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ Malta đã tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam tại Malta và đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người Việt Nam tại Malta sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập với sở tại.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã thăm quan mô hình hoạt động của Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT.

Ghi nhận đề xuất từ phía Malta về việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo hàng hải và thu hút học viên Việt Nam tham gia đào tạo tại Trung tâm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao hiệu quả của chương trình giảng dạy tại Maritime MT và khẳng định sẽ thúc đẩy kết nối hợp tác với các Trường Đại học, trung tâm, viện nghiên cứu về hàng hải Việt Nam./.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Malta Đánh giá cao sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam, ông Christopher Cutajar bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, trong đó có quan hệ kinh tế.