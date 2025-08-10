Rò rỉ khí clo tại Iraq, hơn 600 người hành hương nhập viện

Ngày 10/8, nhà chức trách Iraq cho biết hơn 600 người hành hương ở nước này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vấn đề về hô hấp sau khi hít phải khí clo rò rỉ tại một trạm xử lý nước tại khu vực Karbala.

Theo chính quyền địa phương, sự cố xảy ra vào đêm 9/8, theo giờ địa phương, tại trạm xử lý nước nằm trên tuyến đường nối hai thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite là Karbala và Najaf.

Bộ Y tế Iraq cho biết đã ghi nhận 621 trường hợp bị ngạt thở do vụ rò rỉ khí clo này. Tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị kịp thời và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Năm nay, dự kiến sẽ có hàng triệu người hành hương Hồi giáo Shiite đổ về Karbala để tham dự lễ Arbaeen - nghi lễ kéo dài 40 ngày để tưởng niệm Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Mohammed. Đây là một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới.

Phần lớn cơ sở hạ tầng của Iraq đang xuống cấp do nhiều thập kỷ xung đột và tình trạng tham nhũng, trong khi việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thường không nghiêm ngặt.

Tháng trước, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Kut, miền Đông Iraq, khiến hơn 60 người thiệt mạng, trong đó nhiều người tử vong do ngạt khói trong nhà vệ sinh./.

