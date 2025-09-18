Trưởng bản dũng cảm cứu dân thoát lũ được trao Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 18/9, tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030 diễn ra với sự tham dự của 381 đại biểu.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2020-2025, khởi nguồn một chặng đường phát triển mới, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn chưa từng có như COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu..., với quan điểm “càng khó khăn thì càng phải thi đua," Điện Biên đã triển khai hiệu quả 8 phong trào thi đua trọng tâm của Chính phủ và 5 phong trào chuyên đề của tỉnh, tạo nên sức bật mạnh mẽ.

Tỉnh cơ bản hoàn thành và vượt 18/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân 8,76%/năm, cao hơn mục tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng, tăng 62,79% so với năm 2020.

Công tác an sinh xã hội tạo dấu ấn mạnh mẽ với việc xóa hơn 7.000 căn nhà tạm, hỗ trợ sửa chữa, làm mới hơn 22.300 căn nhà cho hộ nghèo và người có công. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,53%/năm, vượt 13,25% so với mục tiêu…

Điểm nhấn đặc biệt là tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia 2024, giúp tỉnh đón hơn 1,85 triệu lượt khách, vượt xa kế hoạch. Giai đoạn 2020-2025, đã có 14.150 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp Nhà nước và cấp tỉnh.

Tại Đại hội, nhiều điển hình tiên tiến đã giao lưu, chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 được phát động với mục tiêu đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra trong giai đoạn tới gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 10-11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng vào năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; đến năm 2030, có 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh Điện Biên là vùng đất lịch sử anh hùng, gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm 1954. Trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mong muốn và bày tỏ tin tưởng tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng phong trào thi đua thực chất, hiệu quả, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2030.

Nhân dịp này, các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày gần 170 bức ảnh với chủ đề: “Điện Biên - Dấu ấn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025," 10 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công truyền thống tiêu biểu. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh và trao phần thưởng cao quý.

Tỉnh Điện Biên - đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2024 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì hành động dũng cảm cứu người; bà Chử Thị Thủy và ông Lê Minh Tú được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngoài ra, 3 gia đình, 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng; 8 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; 17 tập thể, 2 gia đình và 15 cá nhân nhận Bằng khen cấp tỉnh, tạo dấu ấn lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước rộng khắp.

Các đại biểu thông qua danh sách 13 thành viên Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI./.

