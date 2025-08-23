Hòa Minzy xây dựng 'ngoại truyện' của 'Mưa đỏ' bằng 'Nỗi đau giữa hòa bình'

Tối 22/8, nữ ca sỹ Hòa Minzy chính thức công chiếu MV “Nỗi đau giữa hòa bình” - bài hát chủ đề bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Hòa Minzy và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con mang trên mình màu xanh áo lính “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước” để rồi “sau bao nhiêu năm có ngày hoà bình” nhưng giữa cuộc sống bình yên “nỗi đau” vẫn thường trực nơi trái tim người vợ, người mẹ.

Chia sẻ trong buổi ra mắt MV, Hòa Minzy cho biết: Trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được gặp Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui có chồng và con trai duy nhất đều là liệt sỹ. Nỗi đau người mẹ giữa thời bình đã thôi thúc Hòa Minzy phải thực hiện một MV “đủ tâm xứng tầm” để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc.

Hòa Minzy và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung trong buổi ra mắt MV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến khi được mời tham gia “Mưa đỏ,” Hòa Minzy cảm nhận sâu sắc rằng có những nỗi đau không chảy ra thành những giọt nước mắt. Cô muốn âm nhạc sẽ xoa dịu đi một phần nỗi đau ấy.

“Tôi mong rằng MV sẽ giúp khán giả phần nào hiểu được sự khốc liệt của trận chiến Thành cổ Quảng Trị trong những ngày mưa bom bão đạn. Từ đó trân quý hơn cuộc sống hoà bình hôm nay, tự hào về những chiến sỹ đã ‘quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,’ biết ơn những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng đã gạt đi nước mắt tiễn con lên đường,” Hoà Minzy xúc động bày tỏ.

Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ của “Mưa đỏ.” Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.

Hòa Minzy mời được diễn viên Phương Nam - Đội trưởng Tạ vào vai người chồng và Nghệ sỹ Nhân dân Như Quỳnh (vai mẹ) tham gia vào MV của mình.

Về khâu lựa bối cảnh, đạo diễn Nhu Đặng cùng êkip đã quyết định lựa chọn Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) trở thành 2 bối cảnh chính.

Hòa Minzy cho hay MV “Nỗi đau giữa hòa bình” là sản phẩm “đắt nhất” trong sự nghiệp của cô bởi “có nhiều tiền chưa chắc đã làm được.” Nữ ca sỹ nhận được nhiều đặc ân, giúp đỡ của đoàn phim điện ảnh “Mưa đỏ” với phim trường, súng đạn, xe tăng, những thước hình đắt giá… những điều đó quả thật không đơn giản mà có trong một MV của bất cứ một ca sỹ nào.

Chứng kiến Hòa Minzy thu âm ca khúc, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng không kìm được sự xúc động.

“Ở đoạn cao trào, Hòa Minzy sau câu hát đã gục xuống và ôm mặt khóc. Tất cả mọi người có mặt tại phòng thu, ai cũng đều rơi những giọt nước mắt vì xúc động và chân thành trước những câu hát như thấu nỗi đau của mẹ Việt Nam anh hùng,” nhạc sỹ chia sẻ.

Buổi ra mắt MV có sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn, đến từ tỉnh Bắc Ninh, năm nay đã 101 tuổi.

Đến gần mẹ Căn, Hoà Minzy tâm sự: “Không biết thế hệ sau, 20, 30 nữa có còn cơ hội để gặp gỡ các mẹ Việt Nam anh hùng nữa không, nên con muốn làm những thước phim vừa rồi để có thể nhắc nhở các bạn trẻ, giống như con luôn biết ơn, uống nước nhớ nguồn và tri ân những người mẹ như mẹ."

Khi được hỏi về cảm xúc khi xem MV, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn nói bà thấy đau lòng, nhớ đến con của mình đã ngã xuống nơi chiến trường: “Con mình đứt ruột đẻ ra sao chẳng nhớ?"

Câu nói ấy khiến cả khán phòng thổn thức./.

