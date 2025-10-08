Điểm tựa cho học sinh vùng cao trong mưa lũ

Sau 1 hành trình gian nan, 81 học sinh đã có mặt đầy đủ ở khu bán trú xã Dương Quỳ; sự chăm sóc, động viên của các thầy cô sẽ là điểm tựa để các em an tâm học tập cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Do trên địa bàn có nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài vì ảnh hưởng của hoàn lưu hai cơn bão số 10,11, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các trường học cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Với những trường bán trú vùng cao, những ngày này các em sẽ ở lại trường và được các thầy cô chăm sóc.

Con đường đến trường của những đứa trẻ này vơi bớt khó khăn với sự tiếp sức của các thầy cô. Nhà trường cắt cử giáo viên vượt núi đến tận điểm cuối cùng có thể đi được xe máy để đón các em .

Sau 1 hành trình gian nan, ngày hôm nay 81 học sinh đã có mặt đầy đủ ở khu bán trú. Trên khuôn mặt nhiều em vẫn chất chứa nhiều nỗi buồn bởi những thiệt hại nặng nề do thiên tai những ngày qua gây ra cho gia đình. Nhưng với sự chăm sóc, động viên như thế này, sẽ là điểm tựa để các em an tâm học tập cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Việc đảm bảo nhu yếu phẩm, nước sạch cho học sinh bán trú được nhà trường chủ động từ nhiều ngày nay trong trường hợp mưa lũ kéo dài. Những suất quà của các mạnh thường quân cũng được gửi về đây để các em có một trung thu đủ đầy đủ.

Thầy giáo Lương Cảnh Toàn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Thẩm Dương, xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “ Trước cơn bão số 11, nhà trường lên phương án đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho các em ăn ở, để các em ăn ở. Những em có hoàn cảnh mất mát, nhà trường có 1 suất quà động viên tinh thần.”

Qua mỗi trận mưa lũ, những con đường đến trường của học sinh vùng cao lại thêm gian nan với rất nhiều hiểm nguy không báo trước. Bởi vậy, việc duy trì học sinh ở bán trú, chăm sóc nuôi dưỡng các em là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các em. Đối với các trường vùng cao, giáo viên sẽ duy trì trực 24/24h, 100% học sinh ở tại bán trú với sẽ không về nhà trong thời gian này./.