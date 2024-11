Ươm mầm ước mơ cho những học sinh vùng cao ở tỉnh Nghệ An

Thầy Hà Cảnh Dinh luôn được học sinh yêu mến. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Thầy Hà Cảnh Dinh, sinh năm 1993, dân tộc Thái, giáo viên, Tổng phụ trách Đội tại Trường Trung học Cơ sở Hoàn Lãm, huyện Quỳ Châu, đã có nhiều cống hiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn cho học sinh ở vùng khó.

Mới đây, thầy Cảnh Dinh là một trong 60 nhà giáo tiêu biểu khác trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gặp gỡ, vinh danh.

“Kéo” học trò tới trường

Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghề giáo, từ nhỏ, thầy Hà Cảnh Dinh ước mơ sau này được trở thành giáo viên. Dù tốt nghiệp Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An nhưng anh vẫn đeo đuổi ước mơ được đứng trên bục giảng.

Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi anh được phân công về làm giáo viên dạy Âm nhạc và kiêm Tổng phụ trách Đội của Trường Trung học Cơ sở Hoàn Lãm. Mang theo ước mơ và sức trẻ của một sinh viên vừa mới ra trường nhưng thầy không dễ dàng thực hiện nó.

Trường Trung học Cơ sở Hoàn Lãm là trường vùng cao đặc biệt khó khăn. Nơi đây ở cách trung tâm thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu 40km đường rừng, với 2 phân hiệu, mỗi phân hiệu cách nhau khoảng 10km, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình đồi núi dốc, nhiều sông, suối, đường đi quanh co và rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Học sinh phải đi bộ hàng chục km đến trường, băng qua những con đường lầy lội, trơn trượt và nguy hiểm. Thế nên, việc vận động học sinh và duy trì sỹ số là rất khó khăn. Bên cạnh đó, do thiếu sự quan tâm của bố mẹ và điều kiện gia đình khó khăn nên tình trạng bỏ học, tảo hôn, theo cha mẹ lên nương rẫy, đi làm ăn xa sau mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, nghỉ Hè chiếm tỷ lệ cao.

Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc Hà Cảnh Dinh, giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường THCS Hoàn Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ý chí và khát khao mong muốn các em có cuộc sống, môi trường học tập tốt đã thôi thúc thầy phải vận động, "kéo" các em trở lại trường, thầy Hà Cảnh Dinh chia sẻ. Nói là làm, thầy kiên trì bền bỉ vận động, trong 5 năm qua (từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024), sỹ số học sinh của trường không chỉ được giữ vững mà còn liên tục tăng lên, không còn tình trạng bỏ học. Đặc biệt, thầy tạo được sự tín nhiệm, tin yêu của bà con vùng bản.

Để “kéo” học trò tới trường, thầy Cảnh Dinh không ngừng học hỏi và áp dụng phương pháp giảng dạy mới nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh. Đặc biệt, trong bối cảnh giáo dục ở vùng cao còn nhiều hạn chế, thầy luôn tìm cách kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp học sinh có cơ hội phát triển toàn diện.

Là Tổng phụ trách Đội, thầy luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động giáo dục học trò; trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục rất quan trọng. Đó là tình yêu quê hương, bản làng, gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Công tác giáo dục đạo đức đội viên được thầy tổ chức dưới nhiều hình thức hấp dẫn như tuyên truyền qua bảng tin, chương trình phát thanh măng non, buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, lồng ghép trong buổi sinh hoạt Chi đội...

Hướng giáo dục toàn diện cho học sinh

Là giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Hà Cảnh Dinh tập trung giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng rèn luyện các mặt để sau này trở thành người có đủ trí, đức, thể, mỹ. Bởi vậy, thầy chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đội phù hợp điều kiện và nhu cầu của học sinh vùng cao; tổ chức nhiều hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện, nâng cao ý thức cộng đồng.

Thầy thường phối hợp tổ chuyên môn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ theo chủ điểm hằng tháng tại các Chi đội, tạo hứng thú cho học sinh sau giờ học căng thẳng. Qua các hoạt động: Ngày hội đọc sách, vui Tết Trung Thu, sinh hoạt theo chủ điểm, thi ngày hội STEM, sinh hoạt văn nghệ, trò chơi dân gian trong buổi sinh hoạt tập thể giúp học sinh giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức trong học tập.

Châu Hoàn và Diên Lãm là hai điểm nóng về tình trạng mua bán ma túy, số người nghiện cao của huyện Quỳ Châu. Trước thực trạng đó, thầy Dinh phối hợp Công an xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho đội viên thông qua chủ đề về phòng, chống ma túy cho học trò, phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử; giáo dục trợ giúp pháp lý về bạo lực học đường và nạn xâm hại trẻ em, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản…

Thầy Hà Cảnh Dinh trong tiết dạy Âm nhạc. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Thông qua các chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng,” “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”… thầy Dinh giáo dục ý thức, trách nhiệm về an ninh trật tự trường học cho học sinh. Qua đó các Chi đội cam kết thực hiện tốt an ninh trật tự trường học bằng những việc làm cụ thể và thực hiện tốt nội quy của nhà trường cũng như nội dung về an ninh trật tự.

Thời gian tới, thầy phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thu hút học sinh trong nhà trường như kỹ năng sống, nói không với điện thoại, pháp luật an toàn giao thông, an ninh trật tự, hoạt động trải nghiệm, nói không với tảo hôn… tạo không khí sôi động, thu hút học sinh tham gia.

Ngoài công tác chuyên môn, thầy Hà Cảnh Dinh luôn gương mẫu đi đầu, tham gia tích cực hoạt động xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo, chia sẻ với học sinh nghèo… Những việc làm của thầy tạo mối quan hệ bền chặt và hiệu quả với dân bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền.

Gần 6 năm công tác, bằng sự tận tâm, yêu trẻ, hết lòng vì học trò, luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học, thầy Hà Cảnh Dinh đã nhận được sự tin tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường cũng như sự yêu mến từ phụ huynh và học sinh.

Thầy Phạm Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hoàn Lãm, cho biết thầy Hà Cảnh Dinh là giáo viên Tổng phụ trách trẻ, năng động, nhiệt huyết và sáng tạo. Thầy luôn tạo cho học sinh những sân chơi lý thú, lành mạnh; đồng thời triển khai nhiều mô hình nhằm xây dựng nền nếp cho các em thông qua hoạt động bổ ích và ý nghĩa.

Đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự đối với thầy Dinh mà còn là niềm tự hào của nhà trường bởi tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy của thầy đã được ghi nhận./.

Nhà giáo Việt Nam - “người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa” Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?"