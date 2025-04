Sơ tuyển đại học khối ngành công an: Thí sinh đăng ký tại công an cấp xã

Từ năm 2025, do không còn công an cấp huyện nên theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường khối ngành công an sẽ đăng ký sơ tuyển tại công an cấp xã nơi thí sinh đăng ký thường trú. Thời gian đăng ký đến ngày 15/4. Sau ngày 15/4, thí sinh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển tại các ban tuyển sinh.

Riêng các chiến sỹ nghĩa vụ công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác, học sinh Trường Văn hoá (thuộc Bộ Công an) đăng ký tại trường.

Bộ Công an lưu ý thí sinh không được đăng ký sơ tuyển vào nhiều ngành, nhiều học viện, trường đại học và tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển, nếu thí sinh vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an nhân dân.

Thí sinh đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến công an cấp xã để đăng ký sơ tuyển, mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự, ngoài các giấy tờ trên cần mang thêm quyết định xuất ngũ.

Thí sinh phải đủ sức khỏe tuyển sinh tuyển mới vào công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân (trừ điều kiện sức khỏe “viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt” và “thoát vị bẹn đã phẫu thuật tốt, ổn định trên 1 năm”). Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngành y khoa cần có học lực lớp 12 xếp loại từ mức tốt (loại Giỏi) trở lên.

Thí sinh sẽ được kiểm tra khả năng vận động với hai nội dung cho nam và nữ, thành tích chỉ tính đạt hoặc không đạt, cụ thể như sau:

TT

Kiểm tra khả năng vận động

Nam

Nữ

Nội dung

Thành tích

Nội dung

Thành tích

1

Chạy 100m

≤ 16 giây

Chạy 100m

≤ 20 giây

2

Chạy 1.500m

≤ 7 phút 30 giây

Chạy 800m

≤ 5 phút 30 giây

3

Bật xa tại chỗ

≥ 2,2 m

Bật xa tại chỗ

≥ 1,5 m

4

Co tay xà đơn

≥ 12 cái



Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ đại học chính quy vào 8 trường, học viện khối ngành công an là 2.350 chỉ tiêu./.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của 8 trường đại học, học viện khối công an Bộ Công an vừa thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của 8 trường đại học, học viện thuộc Bộ Công an năm 2025.